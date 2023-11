Mit 15 Teilnehmern sprechen Vertreter der BNN in Karlsuhe-Rüppurr über die Arbeit in der Redaktion und hören sich an, welche Themen Leser und Nicht-Leser interessieren.

Was kommt in die Zeitung? Was bestimmt die Themenauswahl? Wie wird gearbeitet? Was ist Nachricht, was ist Meinung? Um diese Fragen geht es beim BNN-Leserforum, das an diesem Samstag in Rüppurr stattfindet.

Menschen aus unterschiedlichen Bereichen des BNN-Verbreitungsgebiets – von Bad Herrenalb über Ettlingen und Rheinstetten bis nach Karlsruhe – diskutieren am Samstagvormittag im Gemeindezentrum Christkönig über Themen, die sie interessieren und erzählen, was sie von ihrer Heimatzeitung erwarten.

Von der Arbeit in der Redaktion berichten Stefan Proetel, Leiter der Lokalredaktion Karlsruhe, und Florian Krekel, der Anfang Dezember die Leitung der Lokalredaktion Ettlingen übernimmt.

Moderiert wird die Veranstaltung von Ute Kretschmer-Risché aus Rastatt, die auch schon das erste BNN-Leserforum in Baden-Baden begleitet hatte.

Verschiedene Darreichungsformen: Print, e-Paper, digitales Plus-Abo

Ziel der Veranstaltung ist es, die Arbeit der Redaktion transparent zu machen und herauszufinden: Welche Inhalte wünschen sich Leser oder Menschen, die die Angebote des Verlags nicht oder nur sehr selten nutzen?

Was finden sie gut, was schlecht? Und welche Darreichungsform bevorzugen sie: gedruckte Zeitung, e-Paper, digitales Plus-Abonnement?

Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung folgt auf bnn.de sowie am Montag in den gedruckten Lokalausgaben der BNN Karlsruhe und Ettlingen.