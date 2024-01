Am Mittwochmittag hat die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof einen Diebstahl aufgedeckt. Gegen 14 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei über eine männliche Person, die sich in einer am Hauptbahnhof befindlichen Bankfiliale auffällig verhieltt. Demnach habe der Mann mehrere Fächer durchsucht.

Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem 23-jährigen aus Gambia stammenden Mann mehrere Dokumente, die nicht auf ihn ausgestellt waren. Eine Geldkarte wurde kurz zuvor beim Versuch, Geld mit dieser abzuheben, vom Bankautomaten eingezogen.

Tatverdächtiger hat gestohlene Geldkarten dabei

Erste Ermittlungen ergaben, dass mindestens eine der mitgeführten Geldkarten wenige Tage zuvor am Bahnhof Durlach gestohlen wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 23-Jährigen aufgenommen.