Mann entsorgt Heizölfass illegal in Gaggenau-Bad Rotenfels

Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag ein Ölfass bei einer Baustelle in Gaggenau-Bad Rotenfels entsorgt. Die Polizei hat bereits Hinweise auf sein Auto.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in der Grossen Austraße in Gaggenau-Bad Rotenfels bei einer Baustelle illegal ein Heizölfass entsorgt. Die Polizei teilte mit, dass in dem alten Behältnis nur Ölablagerungen waren, sodass keine Flüssigkeit auslief.

Ein dunkler Geländewagen mit Anhänger ist im Verdacht

Nach Aussage einer Zeugin ist das Fass zwischen 2.30 und 3 Uhr mit dem älteren Modell eines kleineren, dunklen Geländewagens mit RA-Zulassung und Anhänger abgeliefert worden. Auffällig sei die Aufschrift „KSC“ auf dem Ersatzrad an der Heckklappe des Geländewagens gewesen. Fahrer des Fahrzeuggespanns soll ein Mann gewesen sein.

Die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt haben Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und erhoffen sich nun weitere Hinweise zum Halter des beschriebenen Geländewagens, bei dem es sich möglicherweise um ein Fahrzeug der Marke „Suzuki“ handeln könnte.

Weitere Zeugen können sich unter (0 72 22) 76 14 60 melden.