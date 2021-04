„Für Abschlussklassen gelten Ausnahmen, dies sieht die Bundes-Notbremse entsprechend vor“, so der Sprecher des Kultusministeriums. In Baden-Württemberg sind bis zur Überschreitung des Grenzwertes von 100 in dem betreffenden Landkreis die Abschlussklassen im Präsenz- oder im Wechselbetrieb - je nachdem, wie dies unter Einhaltung des Abstandsgebotes möglich ist. „Ab der Überschreitung des Grenzwertes von 100 drei Tage in Folge nach Feststellung des örtlichen Gesundheitsamtes müssen die Abschlussklassen in den Wechselbetrieb übergehen – wobei die Schulen selbst entscheiden, wie hoch der Anteil des Präsenzunterrichts ist“, so der Sprecher des Ministeriums weiter. Überschreitet die 7-Tages-Inzidenz drei Tage in Folge den Wert von 165, dann bleiben die Abschlussklassen im Wechselunterricht, während generell auf Fernunterricht umgestellt wird. Das Ministerium hat den Schulen allerdings aus Infektionsschutzgründen empfohlen, die Schüler 14 Tage vor den Prüfungen ausschließlich im Fernunterricht zu unterrichten.