Darf Karlsruhe am Samstag wieder lockern?

Nach vier aufeinanderfolgenden Tagen mit einer 7-Tages-Inzidenz unter 100 kann der Einzelhandel in Karlsruhe auf eine baldige Wiederöffnung nach dem Prinzip „Click & Meet“ hoffen.

Wenn der Wert auch am Freitag unter der Notbremsen-Schwelle von 100 bleibt und dies noch am selben Tag offiziell bekannt gegeben wird, könnten die Geschäfte in Karlsruhe bereits am Samstag wieder Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung empfangen. Auch Museen, Galerien und Kosmetikstudios dürften dann für angemeldete Besucher wieder öffnen.

Außerdem sind nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 für jeden Haushalt wieder Treffen mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt erlaubt. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Sportvereine dürfen dann ebenfalls wieder Trainingsbetrieb für Kinder anbieten und ihre Außenanlagen bespielen.

Oberbürgermeister Frank Mentrup rechnet allerdings nicht damit, dass die Inzidenzwerte im Stadtkreis Karlsruhe dauerhaft unter 100 bleiben und fordert bereits eine Abkehr von der auf Inzidenz-Werten basierenden Öffnungsstrategie. Ein paar Tage lang könnten Läden und Kultureinrichtungen bei einer möglichen Öffnung am Samstag aber auf jeden Fall offenbleiben. Verschärft werden müssen die Maßnahmen nämlich erst, wenn der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 100 liegt.