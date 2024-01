Das Jahr 2024 hat gerade erst angefangen und schon gibt es auf den Bühnen in der ganzen Region jede Menge zu sehen. Wir stellen die interessantesten Veranstaltungen des Wochenendes vor.

„Die Nacht der 5 Tenöre“ im Konzerthaus Karlsruhe

Ein großes Symphonieorchester sowie einen Stargast haben am Samstag, 6. Januar, die fünf Star-Tenöre Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Daniel Damyanov und Emil Pavlov im Konzerthaus Karlsruhe, Festplatz 9, dabei.

Bei „Die Nacht der 5 Tenöre“ werden die renommierten Sänger neben den Plovdiver Symphonikern auch von Marc Marshall begleitet. Zu hören gibt es jede Menge Klassiker aus der Welt der Oper, darunter die Ouvertüre aus „Carmen“ oder „La donna è mobile“ aus „Rigoletto“. Start ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr.

Tickets unter 5tenoere.de.

Gala zur Saisoneröffnung im Festspielhaus Baden-Baden

Einen feurigen Start in das neue Jahr verspricht die „Gala zur Saisoneröffnung“ des Baden-Badener Festspielhauses, Beim Alten Bahnhof 2. Am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr präsentiert das berühmte Haus ein Programm, das italienische Opernmusik mit Bizets Carmen-Hits sowie Arien und Duetten aus Spanien verbindet.

Auf der Bühne stehen zwei Stars der Opernszene: die Mezzosopranistin Elina Garanca sowie Tenor Jonathan Tetelman. Begleitet werden sie vom Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Karel Mark Chichon. Um je 16.40 sowie 17.10 Uhr findet ein Einführungsvortrag auf der Ebene 3 statt.

Karten unter www.festspielhaus.de.

Wladimir Kaminer liest im Tollhaus Karlsruhe

Ein wenig ernster als seine bisherigen Bücher ist Wladimir Kaminers neuestes Werk „Frühstück am Rande der Apokalypse“.

Es handelt von der neuen Normalität, in der Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und die Pilzsaison gleichzeitig existieren – und wie wir damit umgehen.

Der in Moskau geborene Kaminer, der seit 1990 in Berlin lebt und mit dem Buch „Russendisko“ bekannt wurde, tut das mit seinem ganz speziellen Humor und unbeirrbarem Optimismus. Zu erleben ist das am Samstag, 6. Januar, ab 19 Uhr bei seiner Lesung im Tollhaus Karlsruhe, Alter Schlachthof 35.

Tickets unter www.tollhaus.de.

Ettlinger Schloss lädt zum SWR2 Schlosskonzert

Arien, Lieder und Lautenstücke von, unter anderem, Michel Lambert, Robert de Visée, Jacques Offenbach, Claude Debussy und Eric Satie stehen am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr auf dem Programm der neuesten Ausgabe der SWR2 Schlosskonzerte im Asamsaal des Schlosses Ettlingen, Schlossplatz 3.

Die allesamt französischen Stücke, die vom Schmachten, Verlangen, der Faszination und Erfüllung der Liebe handeln, singt die französisch-italienische Mezzosopranistin Lea Desandre. An der Laute ist Thomas Dunford zu hören. Eine Konzerteinführung gibt es um 17.30 Uhr.

Tickets kann man bei der Touristinfo Ettlingen unter (0 72 43) 10 13 80 erwerben.<

„Tarzan - das Musical“ wird in der Badnerhalle Rastatt gezeigt

Noch ein paar Tickets für Familien gibt es für „Tarzan – das Musical“ in der BadnerHalle Rastatt, Kapellenstraße 20–22, zu ergattern. Das Theater Liberi zeigt dort am Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr die Geschichte um den kleinen Jungen, der von Affen aufgezogen wird und seinen Platz in der Welt sucht.

Als ein Professor namens Porter, seine neugierige Tochter Jane und die zwielichtige Olivia Clayton auf eine Expedition in den Dschungel kommen und Tarzan über den Weg laufen, überschlagen sich die Ereignisse.

Karten gibt es noch online über theater-liberi.de.

Festspielhaus Baden-Baden lädt zur Turngala „Eternity“

Zu welchen Leistungen der menschliche Körper fähig ist, das kann man am Freitag, 5. Januar, im Festspielhaus Bade-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, sehen. Um jeweils 13.30 und 18.30 Uhr ist dort, wie es bereits alter Brauch ist, die Turngala zu Gast.

Die Veranstaltung, die vom Schwäbischen und Badischen Turner-Bund organisiert wird, präsentiert internationale Künstler mit einem beeindruckenden Mix aus Turnen, Akrobatik, Tänzen, Comedy und Entertainment.

Auch der sportliche Nachwuchs und die regionalen Akrobaten bekommen ihre Bühne. In diesem Jahr läuft das Programm unter dem Titel „Eternity“.

Karten gibt es unter www.festspielhaus.de.

Pforzheim bietet zwei Dreikönigs-Konzerte

Gleich zwei Dreikönigs-Konzerte kann man an diesem Wochenende in Pforzheim besuchen. So gibt die Löbliche Singergesellschaft von 1501 Pforzheim mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim am Samstag, 6. Januar, um 11 Uhr im CongressCentrum Pforzheim (CCP), Am Waisenhausplatz 1–3, eine Matinée.

Karten unter www.congresscentrum-pforzheim.de.

Zu hören gibt es Stücke aus unterschiedlichen Kulturen, unter anderem von Béla Bartòk oder Samuel Coleridge-Taylor.

Ein weiteres Konzert ist am Samstag um 16 Uhr in der Schloßkirche St. Michael. Es spielt Christoph Schoener an der Steinmeyer-Mühleisen-Orgel unter anderem Händel, Brahms und Bach. Karten an der Abendkasse.

Letzte Chancen im Badischen Staatstheater Karlsruhe

Gleich mehrere Stücke sind am Wochenende zum vorerst letzten oder vorletzten Mal im Badischen Staatstheater Karlsruhe, Hermann-Levi-Platz 1, zu sehen.

So wird am Samstag, 6. Januar, um 15.30 und 19.30 Uhr das Ballett „Das Mädchen & der Nussknacker“ gespielt, um 18.30 Uhr das Schauspiel „Gabriel“. Sonntag, 7. Januar, gibt es die letzte Chance auf „Hänsel und Gretel“.

Karten unter www.staatstheater.karlsruhe.de.