Wieder Hip-Hop in der Klotze

Sido ist der Haupt-Act am Samstag bei Das Fest

2016 waren die Jungs von "Fettes Brot" der Haupt-Act beim "Fest" in Karlsruhe am Samstagabend. Auch in diesem Jahr wird es auf der Hauptbühne vor dem "Mount Klotz" wieder fette deutsche Beats auf die Ohren geben - diesmal von dem Rapper Sido.