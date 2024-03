Karlsruher „Fest“: Jetzt sind zwei Festivaltage ausverkauft

Wenige Tage nach der Bekanntgabe des Programms von „Das Fest“ sind jetzt zwei Festivaltage komplett ausverkauft. Weder für den Donnerstag noch für den Samstag sind noch Karten erhältlich. Das teilt die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) als Veranstalterin mit. Tickets gibt es damit noch für den Freitag und den Sonntag.

Seit Donnerstagabend wissen die Fans, welchen Künstler sie zu welcher Zeit auf der Hauptbühne erleben können. Top-Act am Donnerstag ist Peter Fox.

Am Samstag spielt ab 21 Uhr Nina Chuba. Headliner am Freitag ist Bosse, da stehen zuvor zudem die Sportfreunde Stiller auf der Bühne. Den Abschluss am Sonntag bestreitet dann die Sängerin LEA.

Tickets für Karlsruher „Fest“

Tickets gibt es bei Eventim zum Preis von 17,20 Euro. Wer das Festival unterstützen will, kann freiwillig auf 20 Euro aufrunden. Pro Festivaltag sind bis zu 35.000 Besucher am Hügel zugelassen. Eine Karte braucht nur, wer zur Hauptbühne will. 70 Prozent des Programms sind dagegen frei zugänglich.

Cheforganisator Martin Wacker machte bereits jetzt das komplette Programm für die Hauptbühne öffentlich – mit einer Ausnahme.

Nicht verkündet ist bisher, wer zum Auftakt am Donnerstag ab 17.30 Uhr am „Mount Klotz“ genannten Hügel in der Günther-Klotz-Anlage steht. Sicher ist nur: Es soll sich um Künstler aus der Ukraine handeln. „Das Fest“ findet vom 18. bis 21. Juli in Karlsruhe statt.