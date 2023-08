Das sind die Karlsruher Modetrends für den Herbst

Es ist ein weltweites Phänomen, das auch vor Karlsruhe nicht Halt macht: die Spannung vor der neuen Herbstkollektion, präsentiert etwa von der berühmten September-Ausgabe der Modezeitschrift Vogue. Woran liegt das? Das Ende der Sommerzeit ist gleichzeitig oft die Saison beruflicher und schulischer Neuanfänge und die kulturellen Ereignisse häufen sich.

So lenken die Kaufwilligen die Schritte wieder häufiger in die Modeläden auf der Kaiserstraße, anstelle der Freibäder – oder sie gehen in die Geschäfte der Stadtviertel.

Was wird es Neues geben, etwa in der Damenmode? Bei H&M im ECE-Center hat man erst vereinzelt Herbstware ausgepackt, denn noch baumeln die bauchfreien Urlaubs-T-Shirts an den Bügeln.

Jeans ist und bleibt ein Dauerbrenner

Die Mitarbeiter haben aber schon einen Eindruck gewonnen, was kommen wird: Altrosa sei dabei und reichlich gefütterte Westen sowie der Dauerbrenner Jeans.

Die Jeans muss nicht mehr skinny sein, sondern gerade geschnitten oder Schlag habe. Zu stark darf der Schlag aber, so sieht man es im Pronta Moda in Mühlburg, nicht sein. Das treffe nicht den Geschmack der durchschnittlichen Kundin.

Längst bestellt hat „Lulu im Weiherfeld“ in der Enzstraße. Einkäuferin Gabriele Zeller hat bemerkt, dass der Herbst sehr farbenfroh wird. Pink, Orange, Grün und große Muster seien bei ihren Zulieferern beliebt. Auch hier kommt die weitere Form bei Jeans, die man im Fachjargon auch „flared“ nennt. Strickjacken und Kleider sind ebenfalls auf der Bestellliste.

Primark setzt auf Pullunder

Primark in der Postgalerie wirbt, auch online, mit dem beliebten „Layering Look“, den man sich im Laden zusammenstellen kann. Dafür sind Pullunder unverzichtbar, die auch 2023 ein Must-have sind. Über Jeans oder über Rock und Bluse – vielseitig, aber auch praktisch soll es in den Herbst gehen. Cargohosen, mit oversized Strick kombiniert, bleiben aktuell. Stiefeletten sorgen für sorgloses Gehen im Herbstmatsch.

Oversized ist angesagt, das dann auch gerne in Schwarz. Susanne Theisen

Farb-Coach

Susanne Theisen, Coach für Farbe und Persönlichkeit in Karlsruhe, hat sich auch in der Stadt umgesehen: „Es geht farbenfroh in die dunkle Jahreszeit. Pink bleibt, aber Beerentöne kommen dazu, auch mal ein dunkles Rot. Neu ist Blau in allen Variationen.“

Auch bei den Schnitten hat die Fachfrau Neues entdeckt: „Oversized ist angesagt, das dann auch gerne in Schwarz. Leder in allen Variationen wird vermehrt auftauchen, das kann sogar ins Rockige gehen. Und weiße Blusen erleben ein Comeback. Schick zu Jeans und einer ärmellosen Weste.“

Breuninger heißt die Herbstsaison, laut eigener Werbung, mit freundlichen Tönen, aber auch mit Schimmer und Glitter willkommen, durchaus auch im Alltag. Wie denken die Kundinnen darüber? Ada Fischer, zu Besuch in Karlsruhe und leidenschaftliche Theaterbesucherin, hält ein festliches T-Shirt an sich: „Das gefällt mir. Man muss sich dann für den Opernabend nicht mehr eigens umziehen.“

Auch in Mühlburg bei Fips zieht Herbstluft durch den Laden. Lila, Petrol, Flieder und immer wieder Schwarz sind beliebt. Bei Jeans gibt es die Tendenz zum „wide leg“, dazu Stiefeletten. Das früher eher seltene Stahlblau tauche nun häufig auf. Der Renner bei der Kette NKD in Mühlburg ist eine längere ärmellose Steppweste, die nach kurzer Zeit ausverkauft war.

Westen aus Kunstfell kommen jetzt groß raus. Belinda Endres-Jovanovitsch

Modehaus Schöpf

Westen spielen auch im Modehaus Schöpf eine große Rolle in diesem Herbst. Geschäftsführerin Belinda Endres-Jovanovitsch: „Westen aus Kunstfell kommen jetzt groß raus. Aus Gründen des Tierschutzes verzichten unsere Kunden auf echte Pelze.“ Diese Westen hätten den Vorteil, dass sie waschbar seien. Schöpf, auch Spezialist für Abendgarderobe, setzt in der Herbstsaison 2023 auf dunklere Beerentöne, auf oliv- und salbeigrün. Die Abendkleider sind lang und haben breite Träger, kleine farbgleiche Boleros oder Ärmelchen.

Bei der Kette C&A bestätigt Filialleiterin Alexandra Engel die vorgenannten Trends ihrer Kolleginnen. „Bordeaux kommt. Und Röcke oft in gemäßigtem Plissee.“ Ansonsten bedient man den Trend „Back to Work“, also den Arbeitsbeginn, sowie „Back to School“ mit Röcken, Blazern und dem wiederauferstandenen Trenchcoat.

Im Modehaus Nagel in Durlach werden etwa die beliebten Feinstrickjacken in diesen Tönen vom Ladentisch in den Kleiderschrank wandern. Und immer wieder die weitere Jeans, die vielleicht ein bisschen bequemer ist als ihre hautenge Vorgängerin. Fazit: Mit Lila Shirt und einer (weiten) Jeans ist man (fast) immer modern angezogen.