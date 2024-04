Tag der Arbeit und Start in den Wonnemonat: Am Vorabend und am 1. Mai gibt es zahlreiche Veranstaltungen im Großraum Karlsruhe. Wo was geboten wird.

Mit dem Maibaumstellen am Vorabend und am 1. Mai selbst locken zahlreiche Veranstaltungen zu Ausflügen ins Freie. Die BNN haben eine Auswahl an Angeboten im Raum Karlsruhe, Baden-Baden, Pforzheim und Bretten zusammengestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wo in Karlsruhe Maibäume aufgestellt werden

In Karlsruhe stimmen die Bürgervereine mit dem Maibaumstellen auf den Wonnemonat ein. Den Auftakt machen Bürgerverein Mühlburg Freiwillige Mühlburg bereits am Montag, 29. April, um 17 Uhr am Peter und Paul Platz (Haltestelle Phillipsstraße.)

Alle übrigen Maibäume werden am Dienstag, 30. April, gestellt. Der Bürgerverein Rintheim lädt dazu um 15.30 Uhr an der Endhaltestelle der Linie 3 ein, von 17 bis 19.30 Uhr gibt es dann eine Hocketse an der Kreuzung Mannheimer Straße/Hirtenweg.

Arge Bulach, Freiwillige Feuerwehr und Bürgerverein laden ab 17.30 Uhr im Hof des Rathauses Bulach zum Maibaumstellen ein.

In Daxlanden bietet das Schlaucherplatzfest auf dem gleichnamigen Platz den Rahmen für das Maibaumstellen, das von 17 bis 20 Uhr gefeiert wird.

Auch in Rüppurr bildet ein Fest den Rahmen für das Maibaumstellen. Dort werden Bürgergemeinschaft und Freiwillige Feuerwehr gegen 18.30 Uhr vor der „Taqueria Taol“, ehemals Kofflers Heuriger, (Lange Straße 1) den Maien errichten.

Der Motor-Sport-Club Knielingen im ADAC lädt ab 18 Uhr mit Unterstützung des Musikvereins zum Maibaumstellen und Hock am Fahrzeughaus (Untere Straße 42b) ein.

Kundgebung und Feier am 1. Mai in Karlsruhe

Die IG Metall lädt ab 10.30 Uhr zu ihrer Mai-Veranstaltung ein. Sie steht unter dem Motto „Mehr Lohn, Freizeit, Sicherheit“ und beginnt um 10.30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Friedrichsplatz. Von dort aus startet danach ein Demozug durch Karlsruhe, der auf dem Marktplatz endet. Dort findet dann auch die anschließende Maifeier mit verschiedenen Infoständen, Verpflegung und Musik statt.

Das wird am 1. Mai im Karlsruher Norden geboten

In Pfinztal lädt der Harmonikaring Berghausen von 10 Uhr an in die Kulturhalle Berghausen zum Radler- und Wandertreff ein. Zudem bittet der TCC Wöschbach zum Maifest in den Lehrgarten (keine Uhrzeit angegeben).

In Walzbachtal lädt der Musikverein Wössingen am 30. April nach dem Maibaumstellen sowie am 1. Mai zum Maifest in den Wössinger Hof ein (keine Uhrzeiten angegeben). Die Naturfreunde Jöhlingen bitten am 1. Mai ab 11 Uhr zum Fest im Grünen, gefeiert wird im Naturfreundehaus.

Einen Musik-Hock veranstaltet der Musikverein Weingarten in der Sohlsiedlung 7. Das Grill- und Wanderfest steigt von 11 bis 17 Uhr.

Gleich vier Angebote gibt es in Stutensee: Dort lädt der Verein der Hundefreunde Stutensee zum Hähnchenfest auf dem Vereinsgelände in Blankenloch ein (keine Uhrzeit angegeben). Wer Fisch bevorzugt, kommt in Staffort auf seine Kosten. Dort beginnt um 11 Uhr der Fischereitag des Vereins für Fischerei und Gewässerschutz Staffort. Begangen wird er im Vereinsheim. Zudem gibt es zwei Maifeste: Die Freiwillige Feuerwehr lädt dazu von 11 Uhr an ins Feuerwehrhaus Blankenloch ein, der FC Spöck in sein Vereinsheim (keine Uhrzeit angegeben).

Gefeiert wird auch in Eggenstein-Leopoldshafen. Dort beginnt um 10 Uhr das Bellefest des Musikverein Lyra. Veranstaltungsort ist die Belle Eggenstein am Rhein. Zudem veranstalten die Vogelfreunde Leopoldshafen im Vogelpark ein Frühlingsfest. Beginn ist um 10.30 Uhr.

In Linkenheim-Hochstetten beginnt um 10.30 Uhr auf der Insel Rott das Musikfest des Musikvereins Harmonie. Passend zum Start in die Zweiradsaison gibt es zudem einen Motorradgottesdienst mit Pfarrer Torsten Ret. Dieser beginnt um 11 Uhr am Linkenheimer Baggersee (Badesee Streitköpfle), anschließend wird gefeiert.

Auswahl gibt es auch in Graben-Neudorf. Dort lädt das Akkordeonorchester Graben von 10 Uhr an auf dem Vereinsgelände des FC Graben zum Maifest ein. Von 10 bis 18 Uhr veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Graben-Neudorf ihr Maifest am Feuerwehrhaus Graben. Auf dem Sportgelände des TSV Graben-Neudorf in Neudorf steigt zudem von 10.30 bis 18 Uhr ein weiteres Maifest. Zudem veranstaltet der Tennis-Club Graben-Neudorf ein Leistungsklassenturnier (keine Uhrzeit angegeben).

Maibaumstellen in Baden-Baden, Rastatt und Umgebung

In Gaggenau lädt die Freiwillige Feuerwehr Hörden am 30. April von 17 Uhr an zum Maibaumstellen am Haus Kast ein. In Michelbach lädt der Musikverein von 18 Uhr an zum Heckenfest am Wasserhochbehälter ein. Die Walpurgisnacht des DRK-Ortsvereins Ottenau beginnt um 18 Uhr am DRK-Gerätehaus (Rudolf-Harbig-Straße).

In Gernsbach findet am 30. April von 18.30 Uhr bis 22 Uhr der Maihock am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Hilpertsau statt.

In Rastatt werden gleich zwei Baumbäume gestellt. Um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz im Zentrum und zuvor um 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Rauental.

Auch in Kuppenheim wird der Maibaum gestellt, dort auf dem Dorfplatz (keine Uhrzeit angegeben).

Eine Party in den Mai mit den Schmiedbachlerchen gibt es ab 20 Uhr in der Festhalle Bietigheim. Sie ist Teil des CCB-Maifestivals, das am 1. Mai mit einem ganztägigen Fest weitergeht.

In Durmersheim wird der Maibaum von 17 Uhr an am Würmersheimer Rathaus gestellt.

Zum Maibaumfest mit Brezelsteckenumzug lädt der Musikverein Waldprechtsweier ab 16 Uhr auf den Dorfplatz des Ortsteils von Malsch ein.

In Baden-Baden gibt es mehrere Termine. Die Bürgervereinigung Oberbeuern lädt ab von Uhr an zum Maibaumstellen in der Dormattstraße/Ecke Beuernerstraße ein. Um 17.30 Uhr wird der Maibaum dann an der Geroldsauer Mühle gestellt und um 19 Uhr am Brahmsplatz. Zudem bittet die Kolpingsfamilie Oos von 16 Uhr an zum Maibaumfest unterm Ooser Kirchturm.

Der MGV Sangesfreunde Müllhofen lädt von 16 Uhr an auf dem Sportplatz Müllhofen zum Maifest ein. Von 20 Uhr an gibt es in dem Ortsteil von Sinzheim dann den „Tanz in den Mai“. Die Kartunger Vereine laden um 17 Uhr zum Maibaumstellen an der Kartunger Schule und anschließend zum Zelthock am Festplatz ein. In Halberstung steht von 10 bis 22 Uhr der Dorfhock des HSV Halberstung in der Bürgerbegegnungsstätte auf dem Programm. Die Feuerwehr Sinzheim lädt ins Feuerwehrgerätehaus Leiberstung ein, dort steigt von 17 bis 24 Uhr das Maifest. Das Maibaumstellen des Kartunger Narrenclubs, beginnt um 18 Uhr auf dem Festplatz/Seeräuberschenke. In Winden findet von 18 bis 2 Uhr das Maifest des MV Winden auf dem Schulhof Winden statt. Und die Feuerwehr Sinzheim bittet von 18.30 bis 24 Uhr zum Baumstellen ins Feuerwehrhaus Sinzheim.

In Bühl beginnt das Maifest der Dorfgemeinschaft Waldmatt um 17.30 Uhr in der Ortsmitte. Treffpunkt für das Maibaumstellen in Müllenbach ist um 19 Uhr an der Wendelinus-Kapelle, gefeiert wird danach im Winzerhof Pfetzer. Die Hexennacht in Eisental beginnt um 18 Uhr am Grillplatz „Zum heißen Stein“.

Auch in Rheinmünster ist etwas los: Der TuS Greffern lädt von 17 Uhr an unter den Platanen beim Klubhaus zum Tanz in den Mai ein. In Schwarzach gibt es einen Tanz in den Mai, der in der Festhalle stattfindet (keine Uhrzeit angegeben).

Ein Musiksommer-Konzert und Maibaumstellen steht in Ottenhöfen auf dem Programm. Der Maibaum wird um 18 Uhr am Alten Rathaus Furschenbach gestellt, von 19 Uhr an geht es im Kurpark Ottenhöfen weiter.

In Sasbachwalden lädt die Brauchtumsgruppe zum Maibaumstellen ein. Los geht es um 17.30 Uhr am Kurpark beim Kurhaus. Es spielt eine Big Band.

Angebote am 1. Mai in Baden-Baden, Rastatt und Umgebung

Zur traditionellen Kundgebung mit anschließendem Maifest lädt die IG Metall in Gaggenau ein. Veranstaltungsort ist der Rathausplatz in Gaggenau. Von 11 bis 14.30 Uhr gibt es auch Musik und Angebote für Kinder. Mai-Hockete gibt es gleich in mehreren Stadtteilen: Von 10 bis 20 Uhr in der Festhalle Bad Rotenfels (Gaißstatt-Geißen), in Hörden von 10.30 Uhr an im Clubhaus des FV Hörden am Esselstadion, in Oberweier von 11 Uhr an in der Sofienhütte (Musikverein Eichelberg), von 12 Uhr an im Clubhaus der Motorradfreunde Ottenau im Elefantenweg, von 10.30 Uhr an in der Kleintierzuchtanlage Bad Rotenfels. Zudem lädt der Musikverein Selbach von 11 Uhr an zu einem Mai-Picknick in die Jagdhütte im Salzwiesental ein. In Michelbach geht von 11.30 Uhr an das Heckenfest weiter.

In Gernsbach lädt der TV Gernsbach von 10 bis 19 Uhr zur Maifeier in Vereinsheim am Sonnengarten ein. In Lautenbach wird um 14 Uhr der Maibaum am Bürgerhaus gestellt. Und der traditionelle Maihock ist zweimal im Angebot: ab 11 Uhr am Salmenplatz und ebenfalls ab 11 Uhr im Schulhof von Reichental (GV Liederkranz).

Zum Maifest laden TC Loffenau e.V. 1985, Reit- und Fahrverein Loffenau e.V. und Waldkindergarten SpielWald in Loffenau ein. Gefeiert wird im Tennisclubhaus und auf dem Reitgelände, Weg Zum Dachsfelsen (keine Uhrzeit angegeben).

Auch in Forbach gibt es zwei Mai-Hockete: ab 10.30 Uhr in der Festhalle und im Schulhof Bermersbach (Musikverein) sowie ab 11 Uhr in der Festhalle Gausbach (Gesangverein Freundschaft).

In Rastatt beginnt um 10 Uhr der Maihock am Feuerwehrgerätehaus Rauental. Zudem laden die NaturFreunde Rastatt am kleinen Bärensee in den Rheinauen bei Plittersdorf zum Naturerlebnistag ein. Beginn ist um 14 Uhr.

In Kuppenheim laden die Ski-Freunde von 11 bis 17 Uhr zum Maifest auf der Dornwiese im Kuppenheimer Wald (Taubenvogtweg) ein. Zudem gibt es auf dem Parkplatz Friedrichstraße ein Maifest (AC Schlecksel, keine Uhrzeit angegeben).

Der Handballverein Bietigheim veranstaltet auf der Sportanlage am Federbachweg sein Maifest (keine Uhrzeit angegeben), zudem geht in der Festhalle Bietigheim das CCB-Maifestival weiter.

Zum Blütenfest lädt der Obst- und Gartenbauverein Iffezheim ab 11 Uhr in die Freilufthalle an der Rennbahn ein. Von 13 bis 15 Uhr gibt es dort auch eine Fahrradcodierung.

Kräftig gefeiert wird auch in Baden-Baden. Die Höllenwölfe Geroldsau veranstalten von 11 bis 18 Uhr in der Grobbachhalle ihr Maifest. Um 11.30 Uhr beginnt in Sandweier der Maihock des Schützenvereins im Schützenhaus (Hauenebersteiner Straße 15). Bereits ab 7 Uhr gibt es in Oos das Mai-Wecken an verschiedenen Punkten, um 11 Uhr beginnt dann in der Festhalle der Maihock des MV Harmonie. In Schmalbach findet das in der St. Wolfgangskapelle statt. Es gibt einen Pendeldienst ab Clara-Schumann-Platz zwischen 11 und 16 Uhr. Die BV Großer Dollen lädt ab 11 Uhr zum Maihock vor dem Vereinsheim hinter der Bernharduskirche ein.

In Sinzheim steht von 11 bis 21 Uhr das Maifest des MGV Sangesfreunde Müllhofen auf dem dortigen Sportplatz auf dem Programm. Ebenfalls ab 11 Uhr feiern die Vereine in Kartung bei einem Zelthock neben der Seeräuberschänke weiter.

Zwei Maifeste stehen in Bühl auf dem Programm. In Waldmatt beginnt das Fest der Dorfgemeinschaft um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Gefeiert wird in der Ortsmitte. In Weitenung lädt der GV Frohsinn ab 10 Uhr auf den Festplatz bei der Reithalle ein. Zudem gibt es zwei Mai-Hockete: ab 11 Uhr am Sportplatz Vimbuch und von 11 bis 18 Uhr am Eselstall Allda Kappelwindeck.

Dreimal Maihock in Bühlertal: Der Sportverein lädt ins Mittelberg-Stadion ein, die Freie Bürgervereinigung in die Emil-Kern-Hütte und die Waldmännle auf den Wanderparkplatz (keine Uhrzeiten vorhanden).

In Ottersweier beginnt das Hoffest im Kloster Maria Linden mit einem Gottesdienst um 8.30 Uhr. Neben einer Bewirtung gibt es ein Kinderprogramm.

Zwei Feste stehen in Lichtenau auf dem Programm: das Maifest des TTV Muckenschopf (rund um die Eichwaldhalle) und das Bockbierfest des TV Lichtenau, Abteilung Tennis auf dem Tennisplatz (keine Uhrzeiten angegeben).

Das Maifest des MV Gamshurst steht in dem Stadtteil von Achern auf dem Programm. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Dorfplatz gegenüber der Kirche.

In Kappelrodeck beginnt der Maihock um 13.30 Uhr an der Vaya Casa.

Der SV Obersasbach lädt am 10.30 Uhr zum Maihock auf den Sportplatz des Ortsteils von Sasbach ein.

In Lauf beginnt um 11 Uhr das Maifest der Harmonikafreunde auf dem Festplatz an der Laufbachstraße.

In Ottenhöfen beginnt das Heckenfest am Knappeneck um 10 Uhr.

Maibaumstellen in Pforzheim und Umgebung

In Engelsbrand beginnt die Maibaumhocketse des Sängerkranzes Salmbach im Bürgersaal im Rathaus Salmbach um 18 Uhr.

Der Musikverein Ersingen lädt in Kämpfelbach-Ersingen zum Maifest auf den Maifestplatz (Auf dem Kirchberg) ein. Beginn ist um 17 Uhr. Der Maibaum wird um 15 Uhr bei der Kämpfelbachhalle in Bilfingen aufgestellt.

In Königsbach-Stein lädt die Freiwillige Feuerwehr ab 18 Uhr zum Maibaumstellen auf dem Marktplatz ein. Der Musikverein Stein veranstaltet danach einen Tanz in den Mai.

In Neulingen stellt die Feuerwehr ab 18 Uhr den Maibaum auf dem Dorfplatz von Nußbaum auf. In Göbrichen wird der Baum ebenfalls um 18 Uhr aufgestellt, dort am Dorfbrunnen. Anschließend gibt es in der Büchighalle einen Tanz in den Mai.

Auch in Straubenhardt wird ein Maibaum gestellt. Die Zeremonie und ein anschließendes Fest richtet der TV Ottenhausen von 17.30 bis 21 Uhr vor der Turnhalle aus.

Angebote am 1. Mai in Pforzheim und Umgebung

Der Kreisverband Pforzheim/Enzkreis des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) lädt zur Kundgebung mit anschließendem Familienfest auf den Marktplatz Pforzheim ein. Beginn ist um 10.30 Uhr.

In Engelsbrand beginnt um 11 Uhr auf dem Sportgelände „Sieben Eichen“ das Grillfest des TSV Grunbach. Der TSV Grunbach lädt ab 11 Uhr zum Grillfest auf das Sportgelände „Sieben Eichen“ ein.

Ein Maifest gibt es in Königsbach-Stein. Ausrichter ist der Musikverein Harmonie Königsbach, Beginn um 10 Uhr auf dem Markplatz Königsberg.

In Mühlacker lädt der HC BG Mühlacker von 10 bis 18 Uhr zu einem Hock in der Ötisheimer Straße ein.

Eine Maihocketse steht in Neuenbürg von 10 bis 20 Uhr auf dem Programm. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Arnbach, vor deren Feuerwehrhaus der Hock stattfindet.

In Neuhausen lädt der 1. FC Alemannia Hamberg ab 11 Uhr zum Maifest auf die Sportanlage an der Schellbronner Straße 12 ein.

Zwei Maifeste locken in Neulingen zum Besuch. In Bauschlott lädt der Musikverein auf den Schulhof neben der Gräfin-Rhena-Halle ein (keine Uhrzeit angegeben), in Göbrichen richtet die Abteilung der Feuerwehr das Fest ab 11 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus aus.

In Remchingen veranstaltet der Turnverein Nöttingen auf dem TVN-Gelände ab 11 Uhr ein Mai- und Familienfest.

In Straubenhardt lädt der Turnverein Feldrennach von 11 bis 22 Uhr zum Maifest in die Turn- und Festhalle Feldrennach ein.

Maibaumstellen und Partys in Bruchsal und Umgebung

In Bruchsal beginnt das Maifest des Vogelschutz- und Zuchtverein Obergrombach am 30. April um 17.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim in der Johannes-Brahmststraße.

Auch in Bad Schönborn startet der Musikverein Bad Langenbrücken e.V. wieder sein traditionelles Maifest am Goldknöpfle bereits am 30. April um 17 Uhr.

In Forst wird der Maibaum um 18 Uhr auf dem Forster Kirchplatz gestellt. Im Waldseestadion startet dann um 19.30 Uhr die „Guggen und Hexennacht“ der Guggemusig Stobblhobblä Forst 1992 e.V

Party und Maifest stehen in Graben-Neudorf ab 20 Uhr auf dem TSV-Platz in Neudorf auf dem Programm. Veranstalter ist der TSV Graben-Neudorf.

In Karlsdorf-Neuthard lädt der Kleingärtnerverein Karlsdorf lädt von 18 bis 24 Uhr zum Cocktailabend in die Vereinsanlage Am Baumgarten Karlsdorf-Neuthard ein.

Mit dem Baumbaumstellen beginnen in Östringen die Feierlichkeiten. Der Baum wird um 18 Uhr beim Festplatz in Odenheim errichtet.

Schwungvoll geht es in Waghäusel in den Mai: Der Popchor „Polyphonics“ des GV Frohsinn Kirrlach veranstaltet am 30. April ab 19 Uhr seinen Tanz in den Mai im Vereinsheim Frohsinn Kirrlach, Jurastraße 5.

Angebote am 1. Mai in Bruchsal und Umgebung

In Bruchsal laden IG Metall und Jusos ab 12 Uhr auf dem Otto-Oppenheimer-Platz ein. Es gibt eine Rede und Musik. Die GroKaGe bittet ab 10 Uhr zum Maifest am Fanfarenheim in der Bergstraße 145. Der OWK Heidelsheim lädt am 1. Mai zum Bergfest an der OWK Hütte Heidelsheim, Dattenberg ein, Beginn ist um 11.30 Uhr. Das Exil-Theater in Bruchsal begrüßt den Mai um 12 Uhr auf dem Quartiersplatz in der Bahnstadt direkt vor dem Exil Theater in Bruchsal.

In Bad Schönborn geht das Maifest des Musikvereins Bad Langenbrücken am Goldknöpfl um 10 Uhr weiter.

Der Musikverein 1888 lädt in Forst zum Fest auf dem Grillplatz beim Waldspielplatz ein. Beginn ist um 10 Uhr.

In Graben-Neudorf geht das Maifest des TSV auf dem TSV-Platz in Neudorf ab 11 Uhr weiter.

Die Junge Union lädt in Hambrücken zum Frühlingsfest bei der Grillhütte ein (keine Uhrzeit angegeben).

In Karlsdorf-Neuthard veranstaltet der Förderverein der Liederhalle Karlsdorf ein Maifest beim Vereinsheim, Alte Schule, Tullastraße 7 Karlsdorf-Neuthard (keine Uhrzeit angegeben). Der Harmonika-Club Karlsdorf-Neuthard feiert sein Maifest beim Haus der Harmonika ab 10.30 Uhr. Der Turnverein Neuthard feiert am 1. Mai von 11 bis 20 Uhr beim Waldsportplatz.

Gefeiert wird auch in Kraichtal: Der Gesangvereins Unteröwisheim lädt am 1. Mai ab 10 Uhr in die Kerschdekipper-Halle Unteröwisheim ein. Die „Maihocketse“ der Accordeon-Freunde Kraichgau findet auf dem alten Sportplatz in Gochsheim statt (keine Uhrzeit angegeben).

In Östringen gehen die Feierlichkeiten im Ortsteil Odenheim auf dem Festplatz ab 11 Uhr weiter. Zudem veranstaltet der TTC 1975 Tiefenbach e.V. ab 10 Uhr bei der Kreuzberghalle wieder ein Maifest.

In Philippsburg veranstaltet der SV Philippsburg sein Mai-Fest in der Sommerhalle des SV Philippsburg. Gestartet wird um 10 Uhr. Der Musikverein Huttenheim lädt zum Grillfest am 1. Mai vor dem Pfarrheim ein (keine Uhrzeit angegeben).

Drei Angebote gibt es in Ubstadt-Weiher. In Ubstadt wird die Freiwillige Feuerwehr am Waldrand Sperbel ab 11 Uhr alle Wanderfreunde in ihrem Festzelt bewirten. In Weiher richtet die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit dem Fanfarenzug das Waldfest bei der Spitzweidenhütte an der Kronauer Allee aus. Um 9 Uhr wird das Fest mit einer Alarmfahrt der Feuerwehr durch Weiher mit anschließender Waldbrandübung eröffnet. Die Freiwillige Feuerwehr Zeutern wird ab 10 Uhr im Himmelreich für das leibliche Wohl der Festbesucher sorgen.

Maibaumstellen in Bretten und Umgebung

In Bretten geht das Maibaumstellen nicht erst am Vorabend des Maifeiertags über die Bühne: Um 16.30 Uhr am 27. April in Büchig stellt die Freiwillige Feuerwehr Büchig den Maibaum auf dem Dorfplatz neben dem Rathaus. Der Gesangverein „Frohsinn“ Büchig und der Musikverein Büchig umrahmen das Programm musikalisch. Die Bewirtung übernimmt ab 16 Uhr der DRK-Ortsverein Büchig.

Eineinhalb Stunden später stellt die Freiwillige Feuerwehr Diedelsheim am 27. April auf dem Dorfplatz in Diedelsheim hinter dem Rathaus ebenfalls einen Maibaum. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Angebote am 1. Mai in Bretten und Umgebung

In Bretten gibt es am 1. Mai die Auswahl unter mehreren Festen. In Büchig richtet der SV Kickers ab 10 Uhr auf dem Waldsportplatz sein Maifest aus. Ebenfalls ab 10 Uhr geht am Maifeiertag das traditionelle Blütenfest des Obst- und Gartenbauvereins Neibsheim (OGV) über die Bühne. Es findet rund um das Hasenheim des Kleintier- und Vogelzuchtvereins in der Oberen Mühlstraße 33 statt.

In Bauerbach veranstaltet der Förderverein des Musikvereins Harmonie Bauerbach sein Wiesenfest. Gefeiert wird bei der Maschinenhalle der Bauerbacher Landwirte, an der Straße zwischen Bauerbach und Gochsheim nahe der Talbrücke. Daneben eröffnet der SV Gölshausen am 1. Mai ab 10.30 Uhr mit einer sogenannten Hocketse auf dem Sportgelände am Pfaffengrund die Freiluftsaison.

Der Gesangverein Liederkranz Gondelsheim richtet ab 11 Uhr sein Schlachtfest aus. Gefeiert wird in der Gerätehalle der Familie Schäfer statt, in der Verlängerung der Südendstraße unter der B35 hindurch.

Zum Hornfest lädt der Musikverein Oberderdingen (MVO) auf dem Derdinger Horn ein. Das Programm startet um 10.45 Uhr. Ab 11 Uhr gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service.