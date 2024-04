Wer Marktschreier in Aktion sehen will, kann dies am Wochenende auf dem Brettener Sporgassen-Parkplatz. Am Sonntag bietet der Brettener Frühling zusätzlich Programm in der Innenstadt.

Harald und Erika Schneider haben einen guten Fang gemacht. Mit zwei 600 Gramm schweren Aalen für 30 Euro in der Einkaufstüte stehen sie am Freitagmittag vor dem Stand von Heiko Hoffmann alias „Aal-Hinnerk“ auf dem Brettener Sporgassen-Parkplatz – der „Hamburger Fischmarkt on tour“ ist zurück in der Stadt.

Und die Gelegenheit wollte sich das Brettener Ehepaar nicht entgehen lassen. Kurz nach der Eröffnung der Budenstadt, in der es außer Fisch auch Käse, Wurstwaren, Pasta, Süßwaren, Kleidung und Imbissbuden gibt, sind sie losgezogen, um sich mit leckerem Räucherfisch fürs Abendessen einzudecken.

Mir gefällt das, dass mal wieder was los ist. Erika Schneider

Besucherin des Fischmarkts

Harald Schneider kennt die Tradition des Hamburger Fischmarktes gut – er hat lange für ein Unternehmen in der Hansestadt gearbeitet. Fischliebhaber sind er und seine Frau ohnehin – „und bei den Preisen kann man nichts sagen“, sagt der Rentner und hebt die Plastiktüte mit den frisch verpackten Aalen in die Höhe.

Die beiden freuen sich, dass nach langer Zeit der Fischmarkt wieder zurück ist in Bretten. „Mir gefällt das, dass mal wieder was los ist“, sagt Erika Schneider. „So was belebt“, pflichtet ihr Mann ihr bei.

Fischmarkt ist noch bis Sonntagabend geöffnet

Dem stimmt auch „Siggi“ zu, der mit seiner Frau am ersten Tag des Fischmarktes auf den Sporgassen-Parkplatz gekommen ist. „Ich liebe Krabbenbrötchen“, gesteht er, am Stand von Käthe-Kabeljau sei er fündig geworden. Hat’s geschmeckt? „Sehr lecker“, sagt Siggi und nickt anerkennend mit dem Kopf.

Von Freitag, 11 Uhr an, bis Sonntagabend ist der Fischmarkt geöffnet, Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Geboten sind nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch Marktschreier mit großem Unterhaltungswert.

Der Fischmarkt ist nicht der einzige Grund für die Brettener, am Wochenende in die Innenstadt zu kommen. Denn am Sonntag lockt zusätzlich der Brettener Frühling mit offenen Geschäften von 13 bis 18 Uhr, Musik und Kunstaktionen sowie Angeboten von Händlern und Vereinen.

Am Sonntag lockt der Brettener Frühling mit offenen Geschäften

In der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz und in der Weißhofer Galerie ist ab mittags Programm geboten. Unter anderem gibt es einen Jonglier-Workshop des Dreirad Zirkus Karlsruhe, eine „Schokokuss-Schleuder“ von den Footballern der Brettener Black Panthers oder Vorführungen vom Fechtclub Kraichgau Bretten.

In der Stadtbücherei werden den ganzen Nachmittag über Geschichten rund ums Thema Natur vorgelesen und kleine Mitmachaktionen angeboten.

Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem in der Sporgassen-Tiefgarage direkt neben dem Fischmarkt. Diese hat laut Mitteilung der Stadtverwaltung nach der Testphase diese Woche offiziell ihren Betrieb aufgenommen.