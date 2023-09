Ob musikalische Neuentdeckungen, Theater oder Stadtfeste – in der Region wird kräftig gefeiert. Wir stellen ein paar der interessantesten Veranstaltungen vor

Es wird gefeiert am Wochenende – und zwar kräftig und für jeden Geschmack. So bietet Baden-Baden musikalischen Newcomern eine Bühne.

Beim Theaterfest im Karlsruhe kann man sogar hinter eine solche Blicken. Wer ein ganz besonders schönes Volksfest erleben will, ist dafür in Gernsbach richtig.

Wir stellen ein paar der schönsten Möglichkeiten vor.

Gernsbach lädt zum beliebten Altstadtfest

Man kennt es von den Bildern mit dem großen Floß, das bepackt mit altertümlich bekleideten Menschen auf der Murg schippert. Das Gernsbacher Altstadtfest zieht Jahr für Jahr jede Menge Menschen in die Papiermacher- und Flößerstadt.

Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, geht das beliebte Volksfest in seine 45. Auflage. Geboten sind neben der in Tausenden von Lichtern getauchten Altstadt und Fahrten auf dem Murgfloß unter anderem ein großer Mittelaltermarkt sowie das große Musikfeuerwerk am Samstag um 20.30 Uhr.

Das Festtreiben beginnt am Freitag um 19 Uhr. Am Samstag wird das Fest um 15 Uhr auf der Hofstätte offiziell eröffnet. Beginn am Sonntag ist um 11 Uhr. Das genaue Programm gibt es unter www.gernsbach.de.

Badisches Staatstheater Karlsruhe lockt mit Theaterfest

Von 11 bis 19 Uhr lockt am Samstag, 16. September, das beliebte Theaterfest des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Hermann-Levi-Platz 1. Zu erleben sind an diesem Tag neben kostenfreien Aufführungen und Probeneinblicken, Kreativwerkstätten und einem Kindertanzworkshop auch viele Führungen.

Den Tag beschließt ab 19.30 Uhr der „Spielzeitcocktail“, bei dem Auszüge aus kommenden Stücken präsentiert werden und für den man eine Karte braucht. Mehr unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Westwind-Fest in Karlsruhe freut sich auf Besucher

Ein kleines, aber feines Fest für Genießer ist das Westwind-Fest, das alljährlich auf dem Karlsruher Gutenbergplatz lädt. Am Sonntag, 17. September, ist es wieder soweit. Ab 12 Uhr gibt es für Besucherinnen und Besucher Musik, Kulinarisches und viele Angebote für Kinder zu genießen.

Auf der Bühne kann man unter anderem den deutsch-ukrainischen FächerChor (12.30 Uhr), Blues von 4G (15.15 Uhr) sowie die Band SoundAffair (19.30 Uhr) genießen. Für Kinder gibt es eine Rallye, Wimpel-Basteln und Kinderschminken.

Weitere Infos unter www.westwind-karlsruhe.de.

Baden-Baden macht Platz für das SWR3 New Pop Festival

Zugegeben, viele Karten gibt es für die Konzerte des SWR3 New Pop Festivals, das alljährlich Unmengen von Musikfans in die Kurstadt lockt, wirklich nicht mehr. Nur noch vereinzelt sind Restkarten zu haben.

Ein Besuch bei dem Festival, das eine beeindruckende Trefferquote in Sachen Star-Potenzial vorweisen kann, lohnt sich trotzdem.

An allen drei Konzerttagen – Donnerstag, 14., bis Samstag, 16. September, locken kostenlose Konzerte auf der Livebühne bei der Kurmuschel vor dem Kurhaus, darunter Dylan (Freitag, 22.15 Uhr) und Ásdís (Samstag, 18.15 Uhr). Zudem sind die ausverkauften Konzerte über Videoübertragungen zu sehen und die Interpreten bei Startalks in der Kurmuschel.

Ein reichhaltiges Rahmenprogramm der Stadt gibt es noch dazu. Weitere Infos unter www.swr3.de/new-pop-festival.

Rastatter Phoenixtheater spielt „Vorbei ist eben nicht vorbei“

Von dem jungen Mädchen Karin aus Hamburg handelt das Buch „Vorbei ist eben nicht vorbei“ von Kirsten Boie. Die 13-Jährige wohnt im Hambrug von 1961 und erlebt dort einen unbeschwerten Sommer. Bis ihr eine Freundin ein Buch über jüdische Kinder im Nationalsozialismus schenkt und Karin damit nachdenklich macht.

Sie beginnt, ihrer Familie Fragen zu stellen, und gerät bald selbst in eine Katastrophe. Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. September, jeweils um 19.30 Uhr, zeigt das Rastatter Phoenixtheater in der Reithalle Rastatt, Am Schlossplatz 9, die eindrückliche Geschichte als Theaterstück.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Mehr Infos unter www.phoenixtheater-rastatt.de.

Queen-Tribute-Band spielt in der Fabrik Bruchsal

In die Welt von Freddie Mercury und Queen entführt die Queen-Tribute-Band Queen Kings am Freitag, 15. September, um 21 Uhr das Publikum im Bruchsaler Musicclub Fabrik.

Für ihr Konzert haben sich die Musiker von dem Film „Bohemian Rhapsody“ inspirieren lassen. Tickets unter www.fabrik-bruchsal.de.