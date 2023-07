Ein großer Strauß an kulturellen Veranstaltungen sorgt am Wochenende für reichlich Auswahl bei der Tages- und Abendplanung.

So gibt es neben Freilufttheater hochkarätige klassische Konzerte zu genießen – und in Pforzheim lockt das Lichterfest. Wir stellen einige interessante Möglichkeiten vor.

Cantus Juvenum singt Haydns „Schöpfung“ in Karlsruhe

Für die Kinder und Jugendlichen der Singschule Cantus Juvenum geht am Sonntag, 9. Juli, ein Traum in Erfüllung. In einer Kooperation mit dem Badischen Staatstheater führen die Schützlinge der Karlsruher Singschule im Großen Haus des Theaters,Hermann-Levi-Platz 1, Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ auf.

Die musikalische Leitung haben Tristan Meister und Peter Gortner. Solisten sind Anne Flender (Sopran), David Fischer (Tenor) und Hanno Müller-Brachmann (Bassbariton). Start ist um 16 Uhr. Tickets gibt es online unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Volksschauspiele Ötigheim zeigen „Der Zauberer von Oz“

Es ist eine der berühmtesten Geschichten der Welt: „Der Zauberer von Oz“ erzählt von der jungen Dorothy, die von einem Wirbelsturm in das magische Land Oz getragen wird und sich auf die Suche nach einem mächtigen Zauberer macht, der ihr dabei helfen soll, wieder nach Hause zu kommen.

Doch das wahre Abenteuer sind die Freunde, die sie dabei findet und in ihre Herz schließt. Wie das alles abläuft, können junge und alte Zuschauer beim diesjährigen Kinderstück der Volksschauspiele Ötigheim erleben.

Am Samstag, 8., sowie Sonntag, 9. Juli, jeweils um 14 Uhr, ist das Stück auf Deutschlands größter Freilichtbühne zu sehen – inklusive Kinderchor, Ballett und großem Ensemble. Karten kann man unter www.volksschauspiele.de kaufen.

Familientag beim Zeltival in Karlsruhe

Bahn frei für die jüngsten Besucher des Zeltivals, dem Sommerfestival des Tollhauses Karlsruhe, Alter Schlachthof 35. Beim Familientag am Sonntag, 9. Juli, stehen sie ab 14 Uhr im Mittelpunkt. So ist schon für Kinder ab drei Jahren der Auftritt von Rapper Muso und seinem Kindermusik-Projekt geeignet.

Die Konzerte beginnen um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Um 15.30 Uhr spielt das Figurentheater Tübingen das für Kinder ab sechs Jahren geeignete Stück „Räuberjammer oder Ich wär’ so gern ein Vampir“.

Zudem gibt es Mitmachangebote, unter anderem vom Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni. Mehr unter www.zeltival.de.

Pforzheim lädt zum Lichterfest in den Enzauenpark

Am Samstag, 8. Juli, wird der Pforzheimer Enzauenpark wieder einmal in ein buntes Farbenmeer getaucht. Das beliebte Lichterfest lädt ab 18 Uhr mit einem bunten Farbenmeer und Live-Musik.

Den musikalischen Anfang macht die Band „ira’s world“ mit Rock- und Popsongs. Anschließend spielt die Band „Human“ Klassiker der 80er Jahre. Ab 23.30 Uhr gibt es noch ein besonderes Farbenspiel: bunte Laser in Einklang mit einem spektakulären Musikfeuerwerk. Tickets gibt es unter www.pforzheim.de sowie an der Abendkasse.

Sommerfestspiele gehen in Baden-Baden zu Ende

Wer den angekündigten hohen Temperaturen am Wochenende entfliehen und dabei ein Stück Hochkultur erleben möchte, kann dies beim Besuch im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, tun. Dort gehen die Sommerfestspiele in ihr zweites und letztes Wochenende.

So lautet am Freitag, 7. Juli, ab 20 Uhr das Motto „Brahms pur“. Des Komponisten beliebte Sinfonien Nr. 3 und 4 werden von Dirigent Yannick Nézet-Séguin gemeinsam mit dem Chamber Orchestra of Europe aufgeführt. Am Samstag, 8. Juli, ist der Dirigent ab 18 Uhr mit Solisten des Orchesters am Klavier zu sehen.

Ein Stargast beschließt am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr die Sommerfestspiele. Geigerin Lisa Batiashvili spielt mit dem Orchester Brahms und Louise Farranc. Tickets unter www.festspielhaus.de.

Serenaden-Konzert im Schloss Rastatt

Eine Ouvertüre von Franz Schubert, eine Sinfonie von Joseph Haydn sowie Stücke von Carl Nielsen, Domenico Cimarosa und Ludwig August Lebrun stehen auf dem Programm des Serenaden-Konzerts, welches das Kammerorchester Rastatt am Sonntag, 9. Juli, um 20 Uhr im Ahnensaal des Schlosses Rastatt gibt.

Unter der Leitung von Peter Epple werden als Solisten Charlotte Mac-Carty an der Oboe sowie Iris Düsseldorf und Peter Epple selbst an der Flöte auftreten. Tickets für das Konzert gibt es an der Abendkasse.

„Shakespeare in Love“ ist in Baden-Baden gestartet

Zur Freilichtbühne macht das Theater-Baden-Baden seit einigen Tagen den Marktplatz der Kurstadt. Gespielt wird die Komödie „Shakespeare in Love“.

Die Bühnenversion des mit mehreren Oscars ausgezeichneten Films von 1998 erzählt die Liebesgeschichte des jungen Will Shakespeare mit Viola. Gezeigt wird das Stück an diesem Wochenende am Freitag, 7., Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli, jeweils um 20 Uhr. Tickets gibt es online unter www.theater-baden-baden.de.

Staatstheater Karlsruhe lädt zum Volkstheater-Festival

Sie nennen sich „Die Unverstellten“, „Die Vielsagenden“ oder „Die Fragenden“ – am Sonntag, 9. Juli, präsentieren sich die Volkstheater-Gruppen beim Volkstheater-Festival des Badischen Staatstheaters Karlsruhe im Theater Insel, Karlstraße 49b. Zu sehen gibt es ab 11 Uhr Vorführungen der Gruppen.

Der Festival-Ausklang startet um 18 Uhr. Tickets unter staatstheater.karlsruhe.de.