Auch erfahrene Theaterleute profitieren vom interkulturellen Austausch

Im Neuen Entrée des Badischen Staatstheaters herrscht eine herzliche und internationale Atmosphäre. Karlsruher Bürger, die an sozialem Erfolg und gesellschaftlicher Integration interessiert sind, versammeln sich am Montagabend zu einem besonderen Ereignis. Dem Buddy-Event.

In jeder Ecke sitzen Teilnehmer aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Sie kommen zum Beispiel aus Kroatien, der Ukraine, Syrien, Russland, dem Iran, Kasachstan, Österreich, Griechenland und vielen anderen Ländern. Aber sie versuchen, sich auf Deutsch zu verständigen.

Woher kam die Idee?

Tina Schüler kam auf die Idee des „Buddy-Events“. Sie organisiert als Projektkoordinatorin die „Kultur ohne Grenzen“ (KuG) des Arbeitskreises für Aus- und Weiterbildung (AAW). Ihr Ziel ist es, den Teilnehmern ein Gefühl zu geben, dass sie hier zuhause ankommen und sich frei in der Gruppe äußern können.

Das Alter spielt in dieser Gruppe keine große Rolle. Manchmal nimmt eine Mutter mit ihrem kleinen Kind an den Kursen teil. Oder manchmal interessieren sich neugierige Grundschulkinder bis hin zu Menschen über 50 Jahren für die Teilnahme an den Workshops. Paare aus verschiedenen Ländern nehmen mit Begeisterung am Einführungskurs in den Balletttanz teil.

Judith Blumberg ist Diversitätsbeauftragte am Staatstheater Karlsruhe und hat das Projekt mitinitiiert. Blumberg moderiert die Infoveranstaltung. Sie betont, dass es ihr ein besonderes Anliegen sei, dass das Theater mehr Einladungen an Teilnehmer ausspricht, die noch nicht zum Stammpublikum gehören.

In einer ersten Runde befragt sie dazu verschiedene Mitarbeitende des Staatstheaters, die alle eigene Berührungspunkte mit dem Projekt haben. Schon hier wird deutlich, dass der persönliche Bezug entscheidend ist und dass die Mitarbeitenden viele wertvollen Erfahrungen in ihre künstlerische Arbeit mit zurück nehmen.

„Unter den Mitgliedern der KuG haben einige erfolgreich an Volkstheaterprogrammen teil genommen“, berichtet Volkstheaterleiterin Nike-Marie Steinbach.

Als in einer zweiten Gesprächsrunde die Buddy-Paare zu Wort kommen, also Tandems aus Teilnehmenden des Projekts und Menschen mit langjähriger Theatererfahrung, wird die emotionale Bedeutung dieses Projekts richtig spürbar.

Die Beteiligten berichten eindrücklich, wie sie sich nun endlich trauen, ins Theater zu gehen, wie sie Freundschaften fürs Leben geschlossen haben und wie sie ganz nebenbei auch noch ihre Sprachkenntnisse verbessert haben. Teilnehmerin, Natalie Popova fasst zusammen: „Es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind nur in unseren Köpfen“. Sie ist Z

Die Buddy-Paare berichteten frei und offen und gleichzeitig lebendig und anschaulich von ihren Erlebnissen mit dem Projekt KuG.

Nikolina Scepanovic, war zunächst Teilnehmerin des Sprachkurses des AAW. Dann hat sie zufällig vom Team KuG erfahren. Aus Neugier hat sie sich die Gruppe angeschlossen und engagiert sich dort. Am Ende bewarb sie sich für eine Stelle als Referentin beim Jungen Staatstheater. Mit Erfolg.

Ulrike Kaiser leitet den AAW. Der Arbeitskreis koordiniert die Projekte unter seinem Dach. Das Badische Staatstheater macht die Angebote und bringt seine Expertise bei Themen wie kultureller Bildung und Teilhabe ein.

Der Staat unterstützt das Projekt

Das Bundesinnenministerium sowie die Kreisintegrationsstelle des Landreises Karlsruhe sind Förderer des Projekts. So ist die Teilnahme kostenlos. Es ist auf Drei Jahre angelegt und dauert bis Ende des Jahres an.

Projektkoordinatorin Tina Schüler erläutert: „Das Buddy-Event war ein voller Erfolg.“ Darija Segel vom Landratsamt Karlsruhe hat an den Projekt teilgenommen und war davon angetan. Ihr Dank galt Tina Schüler.