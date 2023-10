Es wir nicht nur musikalisch: Das Karlsruher Stadtfest gibt es noch dazu. Wir stellen die spannendsten Ideen für das Wochenende vor.

Karlsruhe lädt zum großen Stadtfest

Live-Musik, Straßenkunst und ein großes Kinder- und Jugendprogramm bietet am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, das Stadtfest in Karlsruhe. Auf der Bühne am Marktplatz stehen am Samstag von 11 bis 23.30 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 19 Uhr Bands und DJs. Am Samstag gibt es zum Beispiel ab 21.30 Uhr eine 80er Party.

Straßenkünstlerinnen und -künstler sorgen an beiden Tagen am Marktplatz sowie auf der Kaiserstraße Höhe Lammstraße, Herrenstraße, Waldstraße und Karlstraße für Staunen und Unterhaltung.

Der Friedrichsplatz bildet traditionell das Zentrum des Kinderprogramms. Hier warten unter anderem das Mobi-Team, Skateboard- und Longboard-Workshops sowie ein Bastelpavillon. Auf dem Kirchplatz St. Stephan ist wenige Meter weiter ein Ninja Parcours aufgebaut.

Am Sonntag sind von 13 bis 18 Uhr zudem die Geschäfte geöffnet und auf dem Kronenplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher von 12 bis 17 Uhr ein Flohmarkt, bei dem auch jedermann selbst verkaufen kann.

Heidelberger Hardchor singt im Tollhaus Karlsruhe

Seit über drei Jahrzehnten sorgt der Heidelberger Hardchor mit einer ganz eigenen Mischung aus Gesang und Comedy für große Unterhaltung. Das Programm des reinen Männerchors – „Männerschicksale XI – Das Beste liegt noch vor uns“ – dreht sich um Frauen, Ernährung, Winterreifen, Wetter und Wechseljahre und wird unterstützt durch Liedgut aus drei Jahrhunderten.

Zu erleben ist das alles am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr beim Konzert des Chors im Tollhaus Karlsruhe, Alter Schlachthof 35. Karten gibt es unter www.tollhaus.de.

„Steinway Special 1.0“ im Kurhaus Baden-Baden

Ein Konzert für zwei Klaviere von Ma Bruch sowie Johannes Brahms’„Sinfonie Nr. 1“ stehen am Freitag, 13. Oktober, ab 20 Uhr auf dem Programm der Philharmonie Baden-Baden im Kurhaus, Kaiserallee 1.

„Steinway Special 1.0“ – so lautet der Titel der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Große Klassik“ – rückt die Schwestern Kiveli und Danae Dörken in den Mittelpunkt. Dirigent ist Heiko Mathias Förster. Um 19.30 Uhr findet im Konzertsaal eine Einführung statt.

Tickets für das Konzert gibt es unter www.philharmonie.baden-baden.de.

Matinèe mit dem Brodsky Trio im Festspielhaus Baden-Baden

Eine echte Stradivari-Geige aus dem Jahre 1702 ist am Sonntag, 15. November, um 11 Uhr auf der Bühne des Festspielhauses Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, zu erleben. Gespielt wird das Instrument, das unter dem Namen Brodsky-Stradivari bekannt ist, von Kirill Troussov.

Er bildet mit seiner Schwester, der Pianistin Alexandra Troussova, und dem Cellisten Benedict Kloeckner das Brodsky-Trio. Bei ihrer Matinée im Festspielhaus führen die drei je ein Klaviertrio von Brahms und Tschaikowsky auf. Tickets erhalten Interessierte online unter www.festspielhaus.de.

Gogol & Mäx treten in Gaggenau und Pforzheim auf

Zwei prall gefüllte Stunden voller musikalischer Comedy kann man an diesem Wochenende in der Region gleich zwei Mal erleben. Die Komiker und Multiinstrumentalisten Gogol & Mäx treten am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, in Pforzheim.

Am Sonntag, 15. Oktober, sind sie in der Jahnhalle in Gaggenau, Eckener Straße, auf. Start der Veranstaltung ist hier um 15.30 Uhr. Tickets für gibt es für Pforzheim online unter www. kulturhaus-osterfeld.de, für Gaggenau unter www.reservix.de.

Rastatt bittet zur 2. Auflage des Jazzfestivals

Ganz im Zeichen des Jazz steht am Freitag, 13. Oktober, sowie am Samstag, 14. Oktober, die Stadt Rastatt. Nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr bietet das „Jazzfestival Rastatt“ in diesem Jahr zwei große Konzerte in der Reithalle, Am Schlossplatz 9.

So singt am Freitag um 20 Uhr der Jazzchor Freiburg und wird dabei von Trompeter Joo Kraus begleitet. Am Samstag sind das The Jakob Manz Project sowie die Konstantin Kölmel Experience in der Reithalle.

Tickets für eines oder beide Konzerte kann man unter www.reservix.de erwerben.

Martina Schwarzmann tritt in Pforzheim auf

Eine gefeierte Kabarettistin ist die Bayerin Martina Schwarzmann – und füllt deshalb auch größere Säle. Am Freitag, 13. Oktober, ist die gebürtige Fürstenfeldbrückerin ab 20 Uhr im Großen Saal des CongressCentrum Pforzheim (CCP), Am Waisenhausplatz 1-3, zu Gast.

Dort bietet sie humoristische und grantelnde Einblicke in ihre Lebenswelt und karikiert mit ihrem bayerischen Dialekt Alltagsszenen. Garniert wird das Ganze mit selbstkomponierten Lieder auf der Gitarre.

Tickets für den Auftritt gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

„Wiener Schmäh“ im Staatstheater Karlsruhe

Zum ersten Kammerkonzert der Badischen Staatskappelle in dieser Saison lädt am Sonntag, 15. Oktober, das Badische Staatstheater in Karlsruhe.

Unter dem Titel „Wiener Schmäh“ gibt es ab 11 Uhr im Kleinen Haus Klaviertrios von Joseph Haydn, Alexander Zemlinksy und Johannes Brahms zu hören, allesamt mit Wiener Zungenschlag.

Karten unter www.staatstheater.karlsruhe.de.