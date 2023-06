Das Wochenende: musikalische Abendstunden und Mittelalter-Magie

Am Wochenende gibt es in der Region ganz schön was auf die Ohren – und ein äußerst beliebtes Fest findet auch noch statt

Die Bühnen in der Region haben am Wochenende eine klare Linie: Es wird getanzt, gesungen und gespielt.

Zum Teil braucht es nicht einmal eine Bühne, so wie beim Tanzwochenende in Pforzheim, dessen Mitwirkende die Straßen und Plätze der Goldstadt nutzen. Wir stellen einige der interessantesten Veranstaltungen vor.

Bretten lädt zum Peter-und-Paul-Fest

Mittelalter-Fans aus der ganzen Region fiebern Jahr für Jahr auf das Peter-und-Paul-Fest in Bretten hin. Nun ist es wieder soweit: Von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, steht Bretten Kopf, wenn über 50 mittelalterliche Gastgruppen, Musikzüge, Gaukler und Tanzgruppen die ganze Altstadt ins Jahr 1504 zurückversetzen.

Los geht es am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr mit der offiziellen Festeröffnung auf dem Marktplatz. Die Schlacht um Brettheim, der Mittelpunkt des ganzen Festes, findet am Samstag, 1. Juli, ab 19 Uhr beim Simmelturm statt. Der große Peter-und-Paul-Festzug startet am Sonntag, 2. Juli, um 14.30 Uhr am Marktplatz.

Weitere Infos zu Tickets, Konzerten, Lager und Kinderprogramm gibt es online unter www.peter-und-paul.de.

Sommerfestspiele starten im Festspielhaus Baden-Baden

Einst galt Baden-Baden als „Sommerhauptstadt Europas“. Zeit, die Pracht und den Glanz wieder hervorzuholen und Baden-Baden bei den Sommerfestspielen als „La Capitale d’Été“ zu präsentieren.

Dafür haben sich die Festspielhaus-Macher das Orchester der Metropolitan Opera aus New York eingeladen. Mit ihrem Dirigenten Yannick Nézet-Séguin stehen die Musikerinnen und Musiker am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr auf der Bühne des Festspielhauses, Beim Alten Bahnhof 2.

Als Stargast ist niemand Geringeres als Mezzosopranistin Joyce DiDonato geladen. Zu hören gibt es unter anderem Hector Berliozs „Symphonie fantastique“.

Am Sonntag, 2. Juli, spielt das Orchester ab 17 Uhr Bernstein, Aucoin, Tschaikowsky und Verdi. Tickets: www.festspielhaus.de.

Große Namen auf der Kulturbühne Karlsruhe

„Komm mit aufs Boot“ – so lautet das Motto der Open-Air-Tour, die die norddeutsche Band Feine Sahne Fischfilet am Freitag, 30. Juni, um 18.30 Uhr auf die Kulturbühne Karlsruhe auf dem Messegelände in Rheinstetten, Messeallee 1, bringt.

Am Samstag, 1. Juli, ist dort ab 19.30 Uhr der aus „Sing meinen Song“ und „The Voice Of Germany“ bekannte Johannes Oerding zu Gast, der mit seinem Konzert die Kulturbühne-Reihe für dieses Jahr beschließt.

Tickets gibt es unter kulturbuehne-karlsruhe.de.

Schlossfestspiele Ettlingen zeigen „Soho Cinderella“

Aschenputtel in London? Genau das ist die Prämisse von „Soho Cinderella“, dem diesjährigen Musical bei den Ettlinger Schlossfestspielen, das am Donnerstag, 29. Juni, im Schlosshof Premiere feiert.

Die moderne Adaption der Cinderella-Geschichte verlegt die Handlung in das heutige London und macht aus der jungen Frau im Märchen den verarmten Studenten Robbie. Zusammen mit seiner besten Freundin Velcro ist er auf der Suche nach seinem „glücklich bis ans Ende ihrer Tage“. Problematisch ist dabei nur, dass er sich in James Prince verliebt hat, der Bürgermeister von London werden will. Der Skandal ist also vorprogrammiert.

Das queere Großstadtmärchen ist auch am Freitag, Samstag und Sonntag zu sehen. Start ist an allen Tagen um 20.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

Start in die Baden-Badener Sommernächte

Jahr für Jahr wird der Kurgarten vor dem Kurhaus Baden-Baden mit den „Baden-Badener Sommernächten“ zum Treffpunkt für eine große Sommer-Party mit zahlreichen Bühnen-Acts und großem gastronomischen Angebot.

So ist am Freitag, 30. Juni, ab 16 Uhr die Band Borsch4Breakfast zu hören, die laut eigenen Angaben außergewöhnliche Musikgenres jenseits des westlichen klassischen Musikkanons bietet. Im Anschluss gibt es eine Bee Gees-Tribute Show.

Am Samstag gibt es unter anderem ab 20 Uhr Afrobeat, Funk und Soul mit Bantu aus Nigeria. Start der Sommer-Party, die übrigens keinen Eintritt kostet, ist am Donnerstag, 29. Juni, ab 16 Uhr mit dem Wawau Adler Quartett.

Programm unter www.badenbadenevents.de.

Karlsruher Nacht-Zoo öffnet seine Pforten

Führungen, kommentierte Fütterungen, Live-Musik und Food-Trucks – das alles ist am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe zu erleben.

Bis 22 Uhr haben an diesen Abenden alle Tierhäuser geöffnet. Live-Musik bietet an beiden Tagen von 18 bis 22 Uhr auf der Wiese gegenüber des Streichelzoos die Band Masons Delight. Besucherinnen und Besucher können bis 22.30 Uhr auf dem Gelände bleiben.

Der Eintritt ist ab 17 Uhr zum Abendtarif möglich, auch Jahreskarten haben Gültigkeit. Wer Gondoletta-Boot fahren will, kann das bis zur Dämmerung tun, der letzte Einstieg ist dort um 21 Uhr vorgesehen.

„Pforzheim tanzt“ lockt in die Goldstadt

Sehenswerte Attraktionen verspricht an diesem Wochenende unter dem Motto „Pforzheim tanzt“ die Reihe „Werkstadt-Festival“. Sowohl am Freitag, 30. Juni, von 14 bis 23 Uhr, wie auch am Samstag, 1. Juli, von 11.30 bis 23 Uhr gibt es jede Menge Aufführungen und Mitmach-Aktionen in Sachen Tanz zu sehen.

So sind die verschiedenen Tanzgruppen der Goldstadt am Freitag an der Stadtkirche und am Willi-Weigelt-Platz zugange, am Samstag zusätzlich am Waisenhausplatz, im Kupferdächle und im Reuchlinhaus. Start des Tanzfestivals ist am Donnerstag, 29. Juni, um 20 Uhr mit der Vorstellung „Molimo – Kinder der Nacht“ im Theater Pforzheim.

Tickets gibt es unter www.theater-pforzheim.de.