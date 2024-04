Symposium in Lahr zu vergessenem Naturforscher

Der badische Humboldt erforscht auf Einbooten die „grüne Hölle“ Brasiliens

Fast wäre der Universalgelehrte, Amazonas-Forscher und Weltumsegler Georg Heinrich von Langsdorff so berühmt geworden wie sein Zeitgenosse Alexander von Humboldt. Doch warum geriet der russische Generalkonsul, der Teile seiner Kindheit und Jugend in Lahr verbrachte, in Vergessenheit?