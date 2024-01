Kurzsteckbrief: Das Exotenhaus im Karlsruher Zoo ist einer tropischen Flusslandschaft nachempfunden. Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische leben hier – insgesamt gut 4.500 Tiere in 200 Arten.

Anfahrt: Zugänge zum Zoo sind am Festplatz und am Hauptbahnhof. Der Zoo ist also per Zug sowie mit diversen Tram- und Stadtbahnlinien über die Haltestellen „Kongresszentrum“ und „Hauptbahnhof“ gut erreichbar. Per Pkw von der A5, der A8 oder der Südtangente der Beschilderung Richtung „Zentrum“ folgen und dann den Schildern mit dem Eisbären-Logo.

Parken: in den Tiefgaragen am Kongresszentrum oder P1 am Bahnhof.

Eintritt: 13 Euro, Senioren, Schüler ab 7 Jahren, Studenten und Schwerbehinderte 11 Euro, eine Stunde vor Kassenschluss jeweils 50 Prozent Ermäßigung.

Öffnung: Das Exotenhaus ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, im Sommer bis 18 Uhr.

Zugang: Das Exotenhaus ist (außer bei Veranstaltungen) nur über den Zoo zugänglich. Für Rollstuhlfahrer sind per Lift alle Etagen erreichbar. Kinderwagen müssen draußen bleiben.

Niederschlag: Gewitter gehen täglich um 11, 13 und 15 Uhr im Exotenhaus nieder und hüllen die Halle in Sprühregen und Wasserdampf. Ohne Donnergrollen gibt es diese auch um 12, 14 und 16 Uhr.

Info: https://bnn.link/zoo