Klaus N. Frick und der Held aus dem Weltall

Der Chefredakteur von Perry Rhodan ist ein Karlsruher

Die Schaltzentrale von Perry Rhodan befindet sich in Rastatt in den Büroräumen des Pabel-Moewig Verlags. Von dort aus steuert der in Karlsruhe lebende Chefredakteur Frick die zahlreichen Aktivitäten, die sich rund um Perry Rhodan drehen.