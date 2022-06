In Rheinebene drohen Waldbrände

KIT-Forscher Somidh Saha: „Deutschland ist jetzt Waldbrand-Land“

Riesige Waldbrände sind für Menschen in Baden gefühlt weit, weit weg. Doch ein KIT-Forstwissenschaftler warnt: Auch in der Region müssen sich die Menschen auf mehr Waldbrände einstellen. Vom jüngsten Großbrand in Brandenburg waren die Karlsruher Forscher selbst betroffen.