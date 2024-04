Gelungener Trick gegen Diebe?

Diakonie Karlsruhe schafft in seinen Sozialkaufhäusern Umkleidekabinen ab – die Kunden ärgert’s

In den beiden Sozialkaufhäusern Kashka und Déja-Vu bemüht sich das Diakonische Werk Karlsruhe um eine Lösung für das Diebstahlproblem: Es schafft die Vorhänge vor den Umkleidekabinen ab. Doch so richtig gut kommt das nicht an.