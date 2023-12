Ein Mix aus Musical, Klassik, Mülltonnenklappern und anderem Klamauk wartet auf Unternehmungslustige am Wochenende auf den Bühnen in der Region. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Bühl.

Das kommende Wochenende wird durch die Weihnachtsfeiertage so richtig schön lang. Auf den Bühnen in der Region ist man darauf gut vorbereitet. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen im Überblick.

Weihnachts-Klassiker mit Frank Dupree im Konzerthaus Karlsruhe

Die aktuelle Ausgabe der Karlsruher Meisterkonzerte am Freitag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe trägt den Titel Swinging Christmas – und wartet mit besonderer Besetzung auf.

Pianist und Dirigent Frank Dupree und sein Trio, bestehend aus Libor Šíma (Saxophon), Jakob Krupp (Kontrabass), Obi Jenne (Schlagzeug), bringen gemeinsam mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Weihnachtsmusik von Claude Debussy, Peter Tschaikowski/Duke Ellingten/Billy Strayhorn, George Gershwin, und Leroy Anderson zum Klingen.

Außerdem hat Dupree eigene Arrangements von Christmas Songs wie „White Christmas“ im Gepäck. Tickets und weitere Infos gibt es unter Telefon (07 21) 3 84 86 86 oder www.karlsruhe-klassik.de

Aladin als Musical im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl

Aladin ist ein einfacher Straßenjunge, bis sein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt wird: Gerade erst hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, die mit allen Mitteln versucht, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar zu schützen, da wird er selbst in dessen fiese Machenschaften verwickelt und entdekct dabei das Geheimnis der Wunderlampe...

Das bekannte Disney-Märchen „Aladin“ kommt als Musical mit dem Theater Liberi am Samstag 23. Dezember, um 15 Uhr nach Bühl ins Bürgerhaus Neuer Markt. Tickets unter Telefon (0 72 23) 9 31 67 99 oder unter www.buergerhaus-buehl.de.

Erfolgsshow Stomp kommt ins Festspielhaus Baden-Baden

Schon seit 30 Jahren zeigt die Erfolgsshow Stomp die hohe Kunst des Mülltonnenklapperns – mit nichts als Schrott und Rhythmusgefühl bewaffnet, loten die Stomp-Charaktere zuvor unbekannte Klangtiefen aus. Auf dieser Tour haben sie außerdem die brandneuen Nummern „Suitcases“ und „Poltergeist“ im Gepäck.

Tickets für die Termine am Freitag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr, Samstag, 23. Dezember, um 15.30 Uhr und Dienstag, 26. Dezember, um 15.30 und 19.30 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden gibt es unter Telefon 07221/3013-101 oder www.festspielhaus.de.

Weihnachts-Sing-Along im Sandkorn Karlsruhe

Haben Sie auch schon „Tannenfieber“? Unter diesem Titel präsentieren Silvie Fazlija und Michael Postweiler ein Weihnachts-Special zum Mitmachen oder auch Nur-Genießen mit einer Auswahl an weihnachtlichen Liedern, die ans Herz, in den Bauch und in die Beine gehen.

Mitsingen und Mitswingen ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Abgerundet wird die Show mit teils komischen, teils rührenden Stories zu den Hintergründen der Songs.

Tickets für die Veranstaltung im Sandkorn Karlsruhe am Freitag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr, Samstag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr, Sonntag, 24. Dezember, um 21 Uhr und Dienstag, 26. Dezember, um 16 Uhr gibt es unter www.das-sandkorn.de.

Abendschön und Akzente in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe

Wolfgang Abendschön und seine „Akzente“-Band bringen fantasievoll verrockte Zwischentöne mit einem Schuss Gospel zur Ökumenischen Weihnachtsmeditation am Sonntag, 24. Dezember, um 23 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche am Karlsruher Marktplatz.

Als Gäste bei der Nacht der Lichter mit dabei sind auch der Poetry-Slammer Stefan Unser und der Meister des Ober- und Untertongesangs und Pferdekopfgeigenspieler Epi aus der Mongolei.

Gastgeber ist der Karlsruher Citykirchenpfarrer Dirk Keller. Die Veranstaltung findet zugunsten des Projekts „Andere Kirchentöne“ statt. Der Eintritt ist frei. Info-Tel. (07 21) 88 54 66.

Klassischer „Nussknacker“ gastiert in Pforzheim

Eine traditionelle Version des klassischen Weihnachts-Balletts „Der Nussknacker“ von Tschaikowsky bringt das Classico Ballet Napoli aus Italien im Congresscentrum Pforzheim CCP am Freitag, 22. Dezember, um 22 Uhr auf die Bühne.

Zu sehen ist laut Veranstalter ein „wunderschönes Bühnenspektakel, liebevoll traditionell erhalten, jedoch geschickt und behutsam mit der Prise moderner Choreografie und zeitgenössischer Ausdrucksformen abgestimmt.“ Tickets gibt es unter ticket-pf.reservix.de.