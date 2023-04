Champagner gefällig? Oder soll es lieber ein gutes Konzert oder ein Besuch im Theater sein? Wer am Wochenende etwas erleben will, hat viel Auswahl. Wir stellen die spannendsten Veranstaltungen vor.

Was von Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, los ist

Gleich zwei Großveranstaltungen locken am Wochenende ins Freie: das „Fest der Sinne“ in der Karlsruher Innenstadt sowie die „Französische Woche“ in Ettlingen, die mit einem Champagnerfest startet.

Doch auch die Bühnen in der Region haben einiges zu bieten.

Wir stellen eine Auswahl der Veranstaltungen vor.

Staatstheater Karlsruhe lädt zu „Tagen der Nachhaltigkeit“

Ein ganzes Wochenende widmet am Samstag, 22., und Sonntag, 23. April, das Badische Staatstheater in Karlsruhe, Hermann-Levi-Platz 1, dem Klimawandel mit seinen Folgen. „Keine Stille vor dem Sturm. Tage der Nachhaltigkeit“ nennt sich das aus Konzerten, Podiumsdiskussionen und Bühnenshows bestehende Programm.

Zu sehen ist etwa am Samstag ab 19.30 Uhr „Wir können auch anders – die Roadshow“ mit Live-Musik von Max Mutzke. Am Sonntag steht unter anderen eine Podiumsdiskussion mit einem Experten für regionalen Klimawandel um 13.30 Uhr im Neuen Entree auf dem Programm.

Die 6. Sinfonie von Richard Strauss ist am Samstag um 12.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr zu hören. Zudem gibt es Angebote für Kinder. Tickets und weitere Programmpunkte unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Anna Depenbusch zu Gast im Tollhaus Karlsruhe

Wer seine Musik selbst textet, komponiert und auch noch produziert, wird im Deutschen Liedermacher genannt. Anna Depenbusch ist so eine.

Die Hamburger Liedermacherin erzählt mit ihren Songs Geschichten voller Poesie und Lebendigkeit und bewegt sich dabei sicher irgendwo zwischen tieftraurig und urkomisch. Am Sonntag, 23. April, ist sie ab 19 Uhr gemeinsam mit ihrer Band im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, zu hören und zu sehen. Tickets: www.tollhaus.de.

Ettlingen startet in „Französische Woche“

70 Jahre Städtepartnerschaft mit der Stadt Épernay – für Ettlingen ein Grund zum Feiern. Ab Freitag, 21. April, startet die Stadt an der Alb in eine „Französische Woche“, unter anderem mit französischen Filmen, Lesungen und Chansons.

Den Auftakt bildet am Samstag, 22. April, 11 bis 21 Uhr, und Sonntag, 23. April, 11 bis 17 Uhr, das Champagnerfest in der Schlossgartenhalle, bei dem Winzer aus der Partnerstadt ihre Erzeugnisse vorstellen. Viele Restaurants bieten übers Wochenende spezielle Champagnermenüs an.

Zudem gibt es von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr einen Französischen Markt auf dem Schlossvorplatz. Infos unter www.ettlingen.de.

Theater Baden-Baden zeigt wieder „Stolz und Vorurteil“

Jane Austens gewitzter und – man darf es ruhig so ausdrücken – kultiger Roman „Stolz und Vorurteil“ hat Fans auf der ganzen Welt. Unzählige Serien, Filme und Neuerzählungen gibt es von der Liebes- und Emanzipationsgeschichte rund um Elizabeth Bennet, ihren Schwestern und Mr. Darcy.

Das Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, nimmt am Freitag, 21. April, um 19 Uhr „Stolz und Vorurteil* (* oder so)“ nach dem Erfolg der letzten Runde wieder auf.

Tickets für das von Isobel McArthur verfasste Stück unter www.theater-baden-baden.de.

Karlsruher Innenstadt lockt mit dem „Fest der Sinne“

Frühlingshaft und farbenprächtig verspricht am Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, das „Fest der Sinne“ zu werden, das wieder einmal in die Karlsruher Innenstadt lockt.

Zu dem Fest gehören unter vielem anderen ein Genussmarkt auf dem Marktplatz, eine Genussinsel und eine Auto-Ausstellung (nur am Sonntag) auf dem Schlossplatz, ein Stoffmarkt auf dem Stephanplatz am Samstag sowie ein ausgedehntes Familienprogramm auf dem Kirchplatz St. Stephan und dem Friedrichsplatz.

Der Sonntag ist verkaufsoffen. Auch einige Quartiere inklusive Durlach beteiligen sich mit Aktionen am „Fest der Sinne“.

„Moving Shadows“ treten im Konzerthaus Karlsruhe auf

„Ein Schattentheater, das alles in den Schatten stellt“, lautet das Motto von Die Mobilés, einer Theatertruppe, die das Schattenspiel zu ihrer Kunstform erweckt und mit Fernsehauftritten bereits international für Furore gesorgt hat.

Mit nur einer Leinwand, Licht und Musik erschaffen die acht Künstlerinnen und Künstler von Die Mobilés ganze Welten voll filigraner Bilder und Poesie.

Zu sehen sind die Schatten am Samstag, 22. April, um 20 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe, Festplatz 9. Karten gibt es noch unter www.eventim.de.