Das wird süffig. Zum siebten Mal kommen Winzer aus Ettlingens französischer Partnerstadt Epernay und schenken Champagner aus. Und auch in der Gastronomie und kulturell ist ab 20. April so einiges geboten.

April ist Champagnerzeit. Weniger im französischen Anbaugebiet, das sind es die Monate August bis Oktober. Wohl aber in Ettlingen.

Denn schon zum siebten Mal finden hier Champagnertage statt und damit Verkostungen des Prickelgetränks. 2023 unter dem besonderen Vorzeichen der 70 Jahre alten Partnerschaft zwischen Ettlingen und Epernay, der Stadt im Herzen der Champagne.

Acht Champagnerhäuser schenken aus

Von Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, dreht sich in vielen Lokalen, vor allem aber in der Schlossgartenhalle, alles um die edlen Tropfen. Zugesagt haben acht Champagnerhäuser – Salmon, Derouillat, Guy Charbaut, B. Hennequin, Rogge Cereser, Jacquinot & Fils sowie Janisson Barandon & Fils.

Ein Winzer war schon zum Schüleraustausch bei uns. Sabine Süß, Stadtmarketing

Letztgenannter ist laut Sabine Süß vom Ettlinger Stadtmarketing erstmals mit von der Partie. „Er kennt Ettlingen, war als Junge schon zum Schüleraustausch bei uns“, erzählt sie.

Die Spielregeln beim Champagnerfest sind wie gewohnt: Wer konsumieren will, muss den Eintritt von 18 Euro bezahlen, erhält dafür ein Glas und kann damit von Stand zu Stand wandern, sich einschenken lassen und einkaufen.

Masterclass mit Sommelier Nils Lackner

35 Euro werden fällig für all diejenigen, die zusätzlich die sogenannte Masterclass besuchen möchten. Sie wird am Samstag, 22. April, dreimal angeboten. Um 12 Uhr auf Englisch und um 14 Uhr auf Deutsch. Beide Male als „Einführung in die Champagnerwelt“. Um 17 Uhr geht es dann für eher Fortgeschrittene um die verschiedenen Rebsorten der Champagne.

Einen Tag später um 13 Uhr wirft Sommelier Nils Lackner bei einer weiteren Masterclass einen Blick auf die Erfolgsgeschichte des Champagners. Lackner betreut auch die anderen Termine; Ort des Geschehens ist das Schloss.

Süß zufolge hat sich für das Fest der Veranstaltungsort Schlossgartenhalle etabliert und bewährt: „Die Winzer fühlen sich dort gleichberechtigt, während es im Schloss bessere und schlechtere Standorte gibt.“

Zur offiziellen Eröffnung am 22. April um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) werden auch Repräsentanten aus Epernay erwartet, allen voran Rémi Grand als Vertreter von Rathauschefin Christine Mazy.

Denn die Champagnertage sollen dazu genutzt werden, letzte Absprachen fürs große Jubiläumswoche Ettlingen–Epernay Ende Juni zu treffen. Laut Sabine Süß wollen zudem der Jugendgemeinderat und die Jugendvertreter aus Frankreich ihre Kontakte neu beleben.

Champagnermenüs in verschiedenen Lokalen

Verschiedene Ettlinger Gastronomen bieten schon am Freitag, 21. April, Champagnermenüs an und haben französische Winzer dazu eingeladen, andere setzen am Samstag und Sonntag aufs Champagnerfrühstück, einen Brunch oder einen Absacker mit Schaumwein im Glas.

„Bei uns spielt der Champagner jeden Tag eine Rolle, da war es ganz selbstverständlich, wieder Flagge zu zeigen“, sagt Bernhard Zepf, Patron des „Erbprinz“. Der Abend bei ihm mit Platz für 30 Personen ist längst ausgebucht. Paul Baral, Chef des Lokals „Zum Sternen“, macht erstmals mit und sagt: „Wir haben mal zehn Kisten Champagner aus Epernay geordert und hoffen, dass beim Frühstück ordentlich getrunken wird.“

Französische Woche mit Spezialitäten vor dem Schloss

Über das Champagerwochenende hinaus setzt Ettlingen mit einem französischen Markt vom 20. bis 23. April auf dem Schlossvorplatz kulinarische Akzente. Es gibt dort alles, was der Gaumen begehrt – von Terrinen und Pasteten bis zu Käse und Süßigkeiten wie Macarons oder Nougat.

Das Kulturamt startet am 22. April gemeinsam mit der Bibliothek, der Volkshochschule, dem Kino Kulisse und dem Museum eine französische Woche. Abteilungsleiter Christoph Bader spricht von einer „guten Mischung, die frankophile Leute ansprechen soll“. Neben drei Lesungen wird der Film „Im Taxi mit Madeleine“ gezeigt, es gibt ein bereits ausverkauftes Nachtcafé und Führungen durchs Schloss.

Service

Das detaillierte Programm rund ums Champagnerfest findet sich unter www.ettlingen.de/champagnerfest. Tickets für die französische Woche gibt es bei der Tourist-Info am Erwin-Vetter-Platz, Telefon (0 72 43) 10 13 33.