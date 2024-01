Nach Weihnachten ist vor Fasching: Während gerade der letzte Monat des alten Jahres nicht zuletzt wegen Weihnachten doch recht besinnlich daherkam, geht es im ersten Quartal 2024 deutlich schwungvoller zur Sache.

Die Veranstaltungskalender der Großen Kreisstadt Bretten und der Umlandgemeinden sind jedenfalls prall gefüllt.

Neben diversen Faschingsevents, bei denen die hiesigen Narren voll auf ihre Kosten kommen werden, gibt es auch etliche kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Kabaretts.

Daneben wird in Oberderdingen am 2. Februar traditionell Lichtmess gefeiert. Am „Nationalfeiertag“ der 316. Stadt im Ländle herrscht ein buntes Treiben, zudem lockt das Spektakel – unter anderem gibt es einen Festzug mit den Lichtmess-Reitern – stets Besucher aus der ganzen Region an.

Bretten

Im Alten Rathaus am Brettener Marktplatz finden in den ersten drei Monaten des neuen Jahres wieder mehrere Veranstaltungen statt: Am 19. Januar ist etwa Thomas Schreckenberger mit seinem Kabarettprogramm „Nur die Lüge zählt“ zu Gast, am 28. Januar präsentiert das Lenzmond Trio dort sein Neujahrskonzert und am 17. März gibt es das Kindertheater „Pinocchio“.

Am 10. und 11. Februar heißt es zweimal Bühne frei für die Brettener Bütt, zudem findet in der Stadtparkhalle am 11. Februar der städtische Seniorenfasching statt.

In der Stadtparkhalle gastiert im ersten Quartal auch zweimal die Badische Landesbühne (BLB): An diesem Donnerstag, 11. Januar, wird um 19.30 Uhr das Stück „Transit“ aufgeführt, am 29. Februar steht „Das Ende des Regens“ auf dem Spielplan.

Der Internationale Melanchthonpreis der Stadt Bretten wird am 17. Februar im Melanchthonhaus verliehen, an diesem Tag findet anlässlich des 527. Geburtstages von Philipp Melanchthon zudem ein Konzert in der Kreuzkirche statt.

Daneben ist noch bis zum 1. April die Sonderausstellung „100 Jahre Rainer Dorwarth – eine Retrospektive“ im Museum im Schweizer Hof zu sehen.

Oberderdingen

In Oberderdingen laufen die Vorbereitungen für den „Nationalfeiertag“ auf Hochtouren. Die Lichtmess wird traditionell am 2. Februar gefeiert. An diesem Tag, der 2024 ein Freitag ist, treffen sich die Mitwirkenden um 9 Uhr bei der Oberen Mühle, von dort reitet der Festzug dann durch den bunt geschmückten Ort.

Auf dem Marktplatz findet der Lichtmessmarkt statt, ab 19 Uhr gibt es beim Weingut Kern den Lichtmess-Tanz.

Bereits am darauffolgenden Tag (Samstag, 3. Februar) geht ab 9.30 Uhr die Ausbildungsbörse der Stadt Oberderdingen in der Aschingerhalle über die Bühne.

Am Freitag, 16. Februar, findet auf dem Parkplatz beim Friedhof Großvillars das Freudenfeuer der Waldenser statt. Anlässlich „325 Jahre Waldenser“ hält der Verleger, Autor und Museumsleiter Jeff Klotz in der Waldenserhalle Großvillar am Freitag, 15. März, einen Vortrag.

Gondelsheim

Für die „kleinen Narren“ veranstaltet die Gemeinde zusammen mit dem TV Gondelsheim am Sonntag, 28. Januar, in der Saalbachhalle ab 14.11 Uhr wieder die „Ramba Zamba“-Kinderfaschingsparty.

Alle Gondelsheimerinnen und Gondelsheimer ab 65 Jahren sind zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern am Sonntag, 10. März, zur Seniorenfeier der Gemeinde in der TV-Turnhalle eingeladen.

Die Bewirtung bei dieser Veranstaltung, die anstatt der früheren Senioren-Weihnachtsfeier stattfindet, übernimmt der Gemeinderat. „Das ist sozusagen Weihnachten im Frühjahr“, meint Bürgermeister Markus Rupp. Auf dem Programm steht das humorvolle BLB-Theaterstück „Die Niere“.

Kürnbach

Die Kürnbacher Vereine veranstalten an diesem Samstag, 13. Januar, wieder das Winterdorf vor der Badischen Kelter. Vom 1. bis 4. Februar sowie vom 10. bis 18. Februar bietet die Besenstube Büchele ihren traditionellen Februarbesen an, am 2. und 3. Februar veranstaltet das Weingut Plag zudem eine kulinarische Weinprobe.

Fastnachtlich geht es am 3. Februar im Schwarzrieslingdorf ebenfalls zu, wenn der Musikverein im Vereinsheim seine Faschingsbütt ausrichtet.

Sulzfeld

Im Sulzfelder Bürgerhauskeller spielt die Karlsruher New-Americana-Band „No Sugar, No Cream“ am 1. März um 20.30 Uhr ein Konzert. Am 1. April findet zwischen 11 und 17 Uhr das „Ostererlebnis“ mit großem Ostermarkt rund um den Streuobsterlebnispfad statt.

Zaisenhausen

An diesem Sonntag,14. Januar, richtet der Wander- und Naturclub Zaisenhausen ab 11 Uhr seinen traditionellen Glühweintreff im Wanderheim am Waldrand „Hägenich“ aus.

Auch in der kleinsten Gemeinde im Landkreis Karlsruhe wird Fasching gefeiert – am 27. Januar geht der AH-Fasching im Clubhaus des TSV Zaisenhausen über die Bühne, am 9. Februar findet ab 15 Uhr in der Kultur- und Sporthalle eine Kinderfaschingsparty statt.

Mit Blick auf die Kommunalwahl, die in Baden-Württemberg bekanntlich am 9. Juni stattfindet, veranstaltet die Gemeinde am Montag, 5. Februar, einen Infoabend speziell für Erstwähler im Ratssaal.

„Dabei ist es mir persönlich wichtig, die junge Generation für die Kommunalpolitik zu begeistern und aufzuzeigen, welche Gestaltungsmöglichkeit die kommunalen Gremien haben“, erklärt Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle.

Sie wolle zudem zeigen, dass „das Einbringen und Engagieren sehr viel Freude bereiten kann“.

Knittlingen

In der Fauststadt Knittlingen erlebt der Ehrungsabend am Donnerstag, 25. Januar, seine zweite Auflage. In der Weissachtalhalle in Freudenstein werden ab 18 Uhr, wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, Personen und Vereine ausgezeichnet, „die sich durch außergewöhnliches Engagement, Erfolge und Leidenschaft hervorgetan haben“.

Zudem werde das Faustmuseum demnächst „sein Jahresprogramm 2024 mit vielen interessanten Vorträgen und Events“ veröffentlichen, teilt Bürgermeister Alexander Kozel mit.