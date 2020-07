Neubau eröffnet

dm bekennt sich zu Karlsruhe

Der deutsche Marktführer unter den Drogeriefilialisten, dm-drogerie markt, hat über 1800 Mitarbeiter in einer neuen Zentrale in Karlsruhe zusammengeführt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sie am Donnerstag offiziell eröffnet.