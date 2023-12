Distinguierte Tanzmusik, Gitarrenriffe für Metal-Fans, Theater und ein kleines bisschen Weihnachtsglanz: Das bieten die Bühnen in der Region am Wochenende.

Die Bühnen in der Region bieten am dritten Adventswochenende einen bunten Mix aus Musik, Theater und mehr. In Karlsruhe zieht etwa das Knockout-Festivals viele Metal-Fans an, in Baden-Baden gibt es Punkfolk auf die Ohren.

Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen zwischen Pforzheim, Karlsruhe, Baden-Baden und Bühl.

Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys bringen Tanzmusik ins Tollhaus Karlsruhe

Ulrich Tukur kennen viele vor allem aus Filmen wie „Das Leben der Anderen“. Doch der Schauspieler, Musiker und Schriftsteller kann auch anders.

Gemeinsam mit den Rhythmus Boys bringt er schwerelos schwingende Tanzmusik ins Karlsruher Tollhaus: Am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr, mit dem Programm „Es leuchten die Sterne“. Der Veranstalter verspricht distinguierte Tanzmusik, Refraingesang, erstklassige Instrumente, vornehme Kleidung und ein internationales Repertoire.

Zu hören sind etwa Lieder wie „The Continental“, „Schwarzer Panther“, „Happy Feet“, „Nasse Lyrik“, „Das Großstadt-Lied“, „Traummusik“, „Es leuchten die Sterne“, „Anything Goes“ neben italienischen und französischen Schlagern. Tickets für das Konzert gibt es unter www.tollhaus.de.

Prima Facie feiert Theaterpremiere in Baden-Baden

Tessa hat es geschafft. Sie hat sich emporgearbeitet, einen ausgezeichneten Studienabschluss erreicht und ist nun anerkanntes Mitglied einer renommierten Anwaltskanzlei. Ihr Spezialgebiet: Sie verteidigt Männer, die wegen sexueller Übergriffe vor Gericht stehen, und das überaus erfolgreich.

Ihren Kreuzverhören hält kaum ein Opfer stand. Doch dann gerät sie in eine Situation, die sie bisher nur aus ihren Fällen kannte: sie wird selbst zum Opfer. Diese Geschichte erzählt das Theaterstück „Prima Facie“ von Suzie Miller, das am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr im Theater Baden-Baden Premiere feiert.

Dieser erste Termin ist bereits ausverkauft, weitere Vorführungen gibt es unter anderem am Sonntag, 17. Dezember, am 20. sowie 27. Dezember und im Januar. Tickets unter www.theater-baden-baden.de.

Musical-Premiere am Theater Pforzheim

„Bajazzo darf nicht platzen“ - diesen ungewöhnlichen Titel trägt ein Musical rund um einen irrwitzigen Vertuschungs- und Verwechslungsspaß, das am Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr am Theater Pforzheim Premiere feiert.

Die ganze Opernszene Clevelands ist auf den Beinen: Der italienische Startenor Tito Merelli tritt heute Abend als Bajazzo auf. Aber wo bleibt er nur? Verwaltungschef Saunders ist mit den Nerven am Ende.

Als Merelli endlich ankommt, beauftragt Saunders Max – Junge für alles, eigentlich angehender Tenor –, sich um den Weltstar zu kümmern: Keine Weiber, kein Alkohol und pünktlich in der Oper sein! Leichter gesagt als getan...

Musikalisch kann sich das Publikum auf einen unvergesslichen Abend mit einer „schrillen Mixtur aus Big Band, Operette, Disney-Soundtrack und natürlich Oper“ freuen, verspricht der Verlag Musik und Bühne laut Veranstalter. Weitere Termine und Tickets unter www.theater-pforzheim.de/veranstaltungen

Knockout-Festival in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe

Metal-Fans fiebern schon auf diesen Termin hin: Das Knockout-Festival kommt am Freitag, 16. Dezember, wieder in die Schwarzwaldhalle Karlsruhe.

Headliner in diesem Jahr sind unter anderem Accept, Gotthard, The Dead Daisies und das Heavy Metal-Allstar Projekt All For Metal sowie Vandenberg und Motörhead-Gitarrist Phil Campell And The Bastard Sons.

Letztere werden mit einer ganz speziellen Show im Gedenken an den verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister aufwarten und ein reines Motörhead-Set spielen. Stehplatz-Tickets und Restplätze gibt es ab 15.30 Uhr an der Abendkasse. Weitere Infos im Internet unter knockout-festival.de.

Rastlose Füße bringen New Folk nach Baden-Baden

Wie in jedem Jahr bietet der Blues Club Baden-Baden für die Freunde der New Folk Music einen Ausflug ins stimmungsvolle Genre irischer Klangwelten: Die Freiburger Punkfolkgruppe Restless Feet bringen laut Veranstalter druckvollen Folk zum Tanzen und zum Feiern nach Baden-Baden.

Eine Nacht aus Herzblut, Schweiß, Whiskey und Guinness vom Fass verspricht ihr Auftritt am Samstag, 16. Dezember, ab 20.20 Uhr im Löwensaal, Hauptstraße 89 in Baden-Baden.

Tickets gibt es unter Telefon (01 77) 7 73 16 02, per E-Mail an info@blues-club-baden-baden.de oder an der Abendkasse.

„Zauber der Sterne“ im Bürgerhaus in Bühl

Sternstunden mit lieblichen Weihnachtsklassikern aus aller Welt wie Stille Nacht, den Sternen von Schubert oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Joy to the World von Händel, Jingle Bells, Cantique de Noël oder dem italienischen Klassiker Tu scendi delle Stelle gibt es am Freitag, 15. Dezember, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl zu hören.

Andrea Chudak (Sopran), Marie Giroux, (Mezzosopran und Querflöte) und Jenny Schäuffelen (Klavier) gestalten das weihnachtliche Konzert mit dem Titel „Zauber der Sterne“. Tickets gibt es im Internet unter stadtbuehl.reservix.de.