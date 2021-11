Einbrecher unterwegs

Zwei Einbrüche wurden am Montag in Rintheim und Hagsfeld der Polizei gemeldet. Beide Male gelangen die Einbrecher durch eingeschlagene Scheiben in die Häuser. Ob die beiden Fälle zusammenhängen ist noch unklar.

Einen vollendeten und einen versuchten Einbruch in Rintheim und Hagsfeld sind der Polizei am Montagabend, 22. November, gemeldet worden.

Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern durch das Einschlagen einer Scheibe in ein Wohnhaus im Weinweg einzubrechen. Obwohl die Wohnungsinhaber zum Tatzeitpunkt zuhause waren, stahlen die Täter Bargeld und Schmuck und verließen unerkannt das Haus.

Gegen 18.30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Hofäckerstraße in Hagsfeld. Auch hier gelangten sie in die Wohnung in dem sie ein Fenster einwarfen. Da die Täter durch die nach Hause kommende Bewohnerin gestört wurden, ließen diese von ihrem weiteren Vorhaben ab und flohen durch das Treppenhaus. Einer der Täter wird als 175-180 cm groß, hellhäutig, mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er war mit dunkler Kleidung, einer schwarze Basecap und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz bekleidet.

In wie weit die Einbrüche im Zusammenhang stehen, wird noch von der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden beim Kriminaldauerdienst unter Telefon: (07 21) 66 65 55 entgegengenommen.