Ob es die Rabattaktionen sind oder ein erster Andrang aufs Weihnachtsgeschäft, das warten die Einzelhändler noch ab. Vor den Türen und den Holzhütten stehen die Kunden am Samstag aber geduldig an.

Vor Bekleidungsgeschäften, weihnachtlichen Buden oder sogar dem Ettlinger Tor Center: Anstehen gehört zum Stadtbummel in Karlsruhe derzeit dazu. Geduldig harren auch am ersten Adventssamstag die Menschen notfalls vor der Tür aus, um Besorgungen zu machen oder bei den zahlreichen reduzierten Waren zuzugreifen. Auf der Kaiserstraße herrscht stellenweise das gewohnte Gedränge, in das sich immer wieder die Warteschlange vor den beliebten Läden mischen.

Während aus der einen Tür die Kunden ein- uns ausgehen, bleibt es nebenan weiter still. Die zahlreichen Cafés und Restaurants in der Karlsruher Innenstadt sind mitunter dunkel und geschlossen. In anderen lockt das Angebot zum Mitnehmen die Einkaufenden. Auf den Bänken entlang der Kaiserstraße wird gegessen, getrunken und erzählt.