Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Autofahrerin verursacht Unfall mit Sachschaden in Ettlingen

Eine zum Unfallzeitpunkt wohl erheblich verwirrte 70-Jährige verursachte am Mittwochmorgen in Ettlingen beim Einparken in eine Parklücke mutmaßlich einen Unfall mit Sachschaden. Im Anschluss entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.