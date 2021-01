Aktion wird wiederholt

Albleuchten hat mit 15.000 Lichtern im Bad Herrenalber Kurpark bleibenden Eindruck hinterlassen

Am Dreikönigstag lockte letztmals das Albleuchten in den Kurpark. 40 Tage lang waren die glänzenden Lichter ein magischer Anziehungspunkt in Bad Herrenalb, um sich an der Promenade durch romantisches Licht verzaubern zu lassen.