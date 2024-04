Er liebt es, solo zu spielen. Das gibt ihm Freiraum, auf der Bühne zu improvisieren. Am Donnerstag, 25. April, steht er allein auf der Bühne im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim: Luke Dimon gastiert mit seinem Soloprogramm „Luke & Trug“.

Besuchern des vergangenen Varieté-Programms „Winterträume“ ist Luke Dimon noch bestens als Moderator in Erinnerung. Bereits da bekamen die Besucher einen kleinen Einblick in sein vielfältiges magisches Können, das die Menschen immer wieder zum Staunen bringt.

Dimon ist Zauberer, Jongleur, Magier, Comedian, Illusionist, Wortakrobat und Bauchredner. Und sein Solo-Programm ist eine vielfältige, bunte Mischung, ein abendfüllendes Unterhaltungskaleidoskop aus all dem.

Luke Dimon entführt in Pforzheim in eine Scheinwelt

„Er lügt! Das ist die Wahrheit! Er betrügt! Ehrlich! Wollen Sie etwa belogen und betrogen werden?“, wird in der Programmankündigung gefragt. Ohne einen Zweifel daran zu lassen, dass die Betrügerei in der Scheinwelt, in die Dimon entführt, Freude bereiten wird. Mit seinen Traum-Ballons lässt er die Zuschauer den Rausch und die Faszination des Unerklärlichen erleben.

Zwei Jahre hat der Entertainer an seinem Programm getüftelt, erzählt er im Telefongespräch mit dieser Redaktion. Jetzt ist „Luke & Trug“ ein „100-Prozent-Luke-Dimon“-Programm, in dem besondere Momente und viel Herzblut stecken.

In seinem Soloprogramm kann sich der „Deutsche Meister der Zauberkunst“ als magisch, zaubernder Illusionist und bauchredender Wortakrobat mit Sinn für die Poesie und Freude am Gesang und der Improvisation ausleben.

Dimon liebt es, das Publikum interaktiv in seine Show einzubeziehen. Ganz wichtig ist ihm dabei: „Ich achte immer darauf, niemanden bloßzustellen.“ Denn Dimon möchte mit allen zusammen, einen schönen, lustigen Abend auf der Bühne verbringen, auch mit denjenigen, die heute noch nicht wissen, dass sie Teil des Bühnenprogramms sein werden.

Vor acht Jahren brachte Dimon sein erstes Soloprogramm auf die Bühne. Inzwischen hat sich sein Programm komplett gewandelt, auch er selbst hat sich weiterentwickelt. „Man wächst mit der Zeit“, sagt er gut gelaunt. Heute ist Dimon ein Ein-Mann-Varieté, ein Künstler, der für eine große Vielfalt von Darbietungen steht.

Während der „Winterträume“ wunderschöne Zeit in Pforzheim verbracht

Gerne erinnert er sich an die „wunderschöne Zeit in Pforzheim“ zurück, mit dem „absolut traumhaften Theater“ im Osterfeld und „ganz lieben Menschen dahinter“. Im Osterfeld hat er zusammen mit den anderen Varieté-Künstlern Weihnachten und Silvester gefeiert, „eine wunderbare Zeit verbracht“ und das Publikum Tag für Tag mit auf eine emotionale Reise in seine Welt der Comedy, Poesie, Magie und Zauberei genommen.

Nach seinem Solo-Auftritt am Donnerstag bleibt dieses Mal nicht viel Zeit in Pforzheim. Dimon fährt direkt weiter nach Brügge. Dort wartet ein Kreuzfahrtschiff auf ihn. Auf der Fahrt nach Wales wird er mit seinen kreativen Ideen und lustigen Momenten den Passagieren zwei Wochen lang eine Reise voll mit Emotionen verschaffen.