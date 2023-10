Fahrerflucht in Bad Herrenalb: Fußgänger angefahren und weiter gefahren

Leicht verletzt wurde am Freitagabend ein 55-jähriger Fußgänger, der in Bad Herrenalb die Fahrbahn überqueren wollte, und von einem Auto angefahren wurde. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Autofahrer soll am Freitagabend gegen 19:20 Uhr auf der Ettlinger Straße in südlicher Richtung unterwegs gewesen sein. Er bog an der Einmündung zum Bleichweg in diese ein und übersah dabei laut Polizei den Fußgänger. Der Unfallverursacher fuhr auf dem Bleichweg weiter, ohne sich um den 55-Jährigen zu kümmern.

Schwarzer Van gesucht

Laut Ermittlungen soll der flüchtige Autofahrer mit einem Van, einem schwarzen Toyota Noah, unterwegs gewesen sein. Durch die Berührung wurde der linke Außenspiegel des Pkw beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.