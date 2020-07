Tanja Starck Social-Media-Redakteurin

Die digitale Spielwiese ist das Zuhause der Social Media Redakteurin Tanja Starck. Seit 2004 entwickelt sie Inhalte für Online-Auftritte. Ihre besondere Liebe und Aufmerksamkeit gilt dabei dem digitalen Dialog mit Lesern sowie dem multimedialen Erzählen von Geschichten. Am liebsten nimmt sie Leser bei Instastories, so live es geht, an die Orte mit, die sonst Lesern verborgen bleiben oder denen aus aktuellem Anlass besondere Aufmerksamkeit gilt. Oder sie sucht für diese Geschichten das Gespräch mit spannenden Menschen in der Region. Im Juli 2017 kam Starck zu den Badischen Neuesten Nachrichten. Karlsruhe und dem Umland ist sie immer treu geblieben. Aufgewachsen in Karlsruhe-Neureut, dem Sitz des Verlagshauses, studierte sie an der Universität Karlsruhe Germanistik und Journalismus und Technik der elektronischen Medien. In dieser Zeit war sie als freie Mitarbeiterin ebenso für die BNN wie auch für den SWR tätig. Heute ist sie im Landkreis Karlsruhe Zuhause. Das Pfinztal verlässt sie vor allem, um neben der Arbeit ihrer größten Leidenschaft nachzugehen: dem Reisen.