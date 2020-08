Schwarzwald-Guides nennen sich die Frauen und Männer, die das Mittelgebirge wie ihre Westentasche kennen. Sie bieten verschiedene Touren durch die Natur an. Ein Überblick.

Selbst wer schon häufig im Schwarzwald unterwegs war - mit einem Experten an der Seite lernen Ausflügler das Mittelgebirge oft neu kennen. Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer, sogenannte Schwarzwald-Guides, bieten in dem Naturpark geführte Spaziergänge und Wanderungen an.

Die meisten Touren eignen sich auch für ungeübte Wanderer, in der Regel wird ein Obolus erhoben. Und wegen Corona ist die Anmeldung derzeit ein Muss, zudem gelten die Hygiene- und Abstandsregeln.

Ein Überblick über das Programm der nächsten zwei Wochen: