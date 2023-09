Street Food Fiesta in Bad Herrenalb lockt Neugierige und Feinschmecker

13 Essensstände, bestückt mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern und Kulturen: Besondere Geschmackserlebnisse bot am Wochenende die Street Food Fiesta auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb.

Bereits zum zweiten Mal war die Budenstadt zu Gast in der Kurstadt und erfreute sich bei sommerlichen Temperaturen erneut eines großen Zulaufs.

Dorothea Rüd und Nils Brand sind aus Karlsruhe angereist und haben den Besuch auf dem Streetfood-Festival mit einem Spaziergang durch die Kurstadt verbunden. „Wir sind Streetfood-Fans, da gibt es immer abwechslungsreiches Essen, das man auch zu zweit verkosten kann“, erzählen sie.

Man sieht, was man bestellt, allerdings sollte man auch etwas Geld mitnehmen. Heidi Trienbacher

Besucherin

Die Authentizität der Gerichte begeistert das junge Paar. Zudem loben sie die Live-Musik, die vor Ort geboten ist. „Das ist etwas Besonderes und das gibt es nicht überall“, meinen die beiden.

Auch Heidi Trienbacher aus Bad Herrenalb ist angetan von dem, was geboten ist. „Hier kann man viel ausprobieren, was man woanders nicht bekommt“, sagt sie. „Man sieht, was man bestellt, allerdings sollte man auch etwas Geld mitnehmen.“

Trienbacher ist mit ihren Enkeln unterwegs und hat zwischen den Foodtrucks auch viele Bekannte getroffen. „Es war so schön, dass wir hier drei Stunden verbracht haben.“

Zwischen Foodtrucks trifft man bekannte Gesichter

Sonya und Peter sind von der lateinamerikanischen Küche angetan, und Petra Joos urteilt über das Fiesta Festival: „Das ist eine geniale Einrichtung, bei der man sich, ähnlich wie auf dem Klosterfest, mit Freunden und Bekannten treffen kann.“

Erstmals vor Ort ist Familie Treiber aus Marxzell. „Wir gehen mit unseren Kindern gerne essen und probieren heute erstmals Streetfood-Gerichte. Das ist nicht teurer als im Restaurant, aber man hat viel mehr Auswahl, und alles schmeckt lecker.“

Wir finden es klasse, dass es nun auch hier in der Region so etwas gibt. Melanie Klötz und Matthias König

Besucher

Melanie Kötz und Matthias König, die bereits zur Eröffnung am Freitagabend vor Ort waren, genießen auch am Samstag die Atmosphäre. „Wir haben Streetfood vor zehn Jahren am Bodensee kennengelernt und finden es klasse, dass es nun auch hier in der Region so etwas gibt.“

Für Anja Joos aus Stutensee macht die Vielfalt das Festival aus. Sie ist interessiert an den verschiedensten Landesspezialitäten. „Man bestellt das, was lecker aussieht, und probiert dann schon mal drei verschiedene Gerichte. Wenn ich ins Restaurant gehe, habe ich für das gleiche Geld nur ein Gericht auf dem Teller.“

Auch der Veranstalter ist zufrieden

Für einen spontanen Snack auf der Street Food Fiesta hat sich Peggy Kaufmann aus Bad Säckingen entschieden: „Ich mache hier ein Wellness-Wochenende und habe mich spontan entschieden, nicht im Hotel zu essen, weil man dort an Essenszeiten gebunden ist.“

Veranstalter Tom Sanchez zeigte sich mit der zweiten Auflage der Street Food Fiesta in der Kurstadt zufrieden: „Die Veranstaltung ist top und wir haben in Bad Herrenalb ein sehr gutes Publikum.“ 2024 werde er wieder vor Ort sein, verspricht er.