Die Bahnstrecke nach Ittersbach ist dicht. Um kurz nach 11 Uhr registrierte die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) eine Fahrleitungsstörung, die dazu geführt hat, dass die Strecke stillgelegt werden musste.

Die Bahnen der Linie S11 enden daher aktuell in Ettlingen am Albgaubad. Seit kurz vor 13 Uhr enden laut Anzeigetafeln und Auskunft einiger AVG-Fahrer vor Ort auch die Triebzüge der Linie S1 nach Bad Herrenalb in Ettlingen.

Die Ursache für die Störung sei aktuell noch nicht ganz gesichert, sei aber vermutlich im Wetter zu suchen, heißt es von der AVG auf Anfrage unsrer Redaktion. Aktuell schneit es in Ettlingen und dem Albtal heftig.

Dutzende Reisende stranden

Bahnen der Linie S1 nach Bad Herrenalb verkehrten zunächst noch. Allerdings bestehe die Gefahr, dass auch diese Strecke im Zuge der Reparaturmaßnahmen gesperrt werden muss, sagte AVG-Sprecher Michael Krauth bereits um kurz nach 12 Uhr. Das passierte dann offenbar auch. Aktuell geht auf beiden Strecken nichts mehr.

Am Ettlinger Stadtbahnhof stranden derzeit dutzende Reisende. Wann das Problem behoben ist, lasse sich noch nicht abschätzen, so die AVG.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 13.10 Uhr)