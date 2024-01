Nach der wetterbedingten Vollsperrung der Albtalbahn ab Ettlingen seit Donnerstagnachmittag sind die Strecken wieder frei. Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, können die Bahnen der Linie S1 nach und von Bad Herrenalb seit circa 10 Uhr wieder verkehren. Und seit kurz nach 11.30 Uhr verkehren nun auch die Bahnen nach Ittersbach wieder.

Es sei gelungen, die Oberleitungen von Eis zu bereifen. Allerdings zunächst nur auf dem Streckenast nach Bad Herrenalb. Auf dem Streckenast nach Ittersbach liefen die Arbeiten am Freitagvormittag noch, um die Fahrleitungen von ihrer dicken Eissicht zu befreien.

Das Eis muss tatsächlich mechanisch von den Oberleitungen herunter gekratzt werden. Nicolas Lutterbach

Sprecher der AVG

Das sei sehr aufwendig, so die AVG. „Das Eis muss tatsächlich mechanisch von den Oberleitungen herunter gekratzt werden“, sagte AVG-Sprecher Nicolas Lutterbach. Daher herrschte am Freitagmorgen noch Unsicherheit, wie lange es dauern werde, auch die Strecke nach Ittersbach an den Oberleitungen eisfrei zu machen.

Beide Stadtbahnlinien verkehren inzwischen wieder nach ihrem regulären Fahrplan

Das gelang dann aber doch relativ schnell und so verkehren beide Stadtbahnlinien laut AVG inzwischen wieder nach ihrem regulären Fahrplan.

Der Schienenersatzverkehr mit Bussen, der für die Fahrgäste während der Streckensperrung eingerichtet worden war, wurde wieder eingestellt. Er verkehrte seit Donnerstagabend, nachdem es am Donnerstagmittag zunächst geheißen hatte, es können keinen Schienenersatzverkehr wegen der Witterungsbedingungen und der winterlichen Bedingungen auf den Straßen geben.

Zuvor waren dutzende Reisende und Schüler am Donnerstagmittag am Ettlinger Stadtbahnhof abrupt gestrandet. Die AVG hatte die Strecken durch das Albtal nach Ittersbach (Linie S11) und nach Bad Herrenalb (Linie S1) komplett dichtgemacht.

Busse erst ab Donnerstagabend als Ersatz unterwegs

Am späten Donnerstagabend kam dann die Nachricht: Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. So sei auf dem Streckenast zwischen Ettlingen Stadt und Ittersbach Rathaus seit 18.15 Uhr ein Bus unterwegs gewesen. Ab 19 Uhr verkehrte dann auch ein Schienenersatzverkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen Ettlingen Stadt und Bad Herrenalb.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.46 Uhr]