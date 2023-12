Gummistiefel, Kreuz und Warnweste

Bauern setzen Zeichen des Protests an vielen Ortsschildern

Die Bundesregierung will Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen – das sorgt seit Tagen für Proteste von Landwirten. Neben Verkehrsblockaden hat sich ein neues Zeichen des Protests herauskristallisiert. An vielen Ortschildern in Mittelbaden und dem Raum Karlsruhe hängen Gummistiefel, darunter ein Kreuz, über das oft eine Warnweste gestülpt wurde. Zusätzlich wurden manche Ortsschilder auf den Kopf gedreht. Die Bundesregierung hatte die Einsparpläne mit den Subventionsstreichungen vorgelegt, um die Lücken im Haushalt 2024 zu schließen. Sie sind aber auch innerhalb der Regierung nicht unumstritten. Der Haushaltsentwurf ist noch nicht verabschiedet und muss erst noch diskutiert werden. Bevor das soweit ist, wollen die Bauern ein Zeichen setzen und auf sich aufmerksam machen.