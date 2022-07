Beim Sandskulpturenfestival in Ettlingens Partnerstadt kommen Dino-Fans auf ihre Kosten

Auge in Auge mit T-Rex und anderen ausgestorbenen Riesenechsen: In Ettlingens belgischer Partnerstadt läuft zum zweiten Mal ein internationales Sandskulpturenfestival.

Dinos am Strand von Middelkerke, der belgischen Partnerstadt von Ettlingen: In dem Badeort an der Nordseeküste können Besucher noch bis Mitte September auf einem Pfad an riesigen Dinosaurier-Skulpturen vorbeischlendern, Fotos machen und über das staunen, was fast 30 Künstler aus zwölf Ländern dort in den Sand gezaubert haben.

Unter dem Motto „Dinos in the Sand“ ist Middelkerke Schauplatz für ein internationales Sandskulpturenfestival. Nicht zum ersten Mal.

Im vorigen Jahr wurden am Nordsee-Strand unter dem Titel „F.C. De Kampioenen“ Figuren aus einer Sketch- und Slapstickserie rund um einen typischen flämischen Amateur-Fußballclub geschaffen. Als Grundlage galten dabei nicht die Personen aus dem Fernsehen, sondern aus dem gleichnamigen Comic.

Wie die Festivalverantwortlichen wissen lassen, wurden dazu rund 100 Lastwagen voller Sand zum Gelände gekarrt und sodann 4.000 Tonnen „verbaut“. 2022 sind es nochmals 2.000 Tonnen mehr, um Velociraptor, Stegosaurus und natürlich T-Rex wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Über 100.000 Besucher bei erstem Sand-Event

Frederik Deny von der Stadtverwaltung Middelkerke berichtet davon, dass 2021 mehr als 100.000 Menschen das erste Sandevent besuchten, bei dem sich das rund 20.000 Einwohner zählende Seebad als „die perfekte Gastgeberstadt“ präsentiert habe. Die Messlatte für 2022 sei daher hoch gelegt gewesen.

Da sich Anwohner von dem zwangsläufigen Trubel über den Sommer hinweg belästigt fühlten, habe man einen neuen Standort für die Monumente aus Sand gesucht und sich dann für den Strand bei De Greefplein entschieden.

Er ist vom Middelkerker Zentrum in zehn Minuten zu Fuß erreichbar und gut an den ÖPNV angebunden.

Festivalgelände hat auch eine Ausgrabungszone

Das Gelände, wo die Sand-Exoten vorübergehend ihre Heimat haben, ist rund 5.000 Quadratmeter groß.

Für Saurier-Fans gibt es dort auch Workshops, eine Ausgrabungszone und ein paar spezielle Dino-Events, so Frederik Deny. Er hofft auf einen ähnlichen Erfolg wie 2021 und ist davon überzeugt, „dass Dinos Junge wie Alte begeistern“.

Das könnten wir uns nächstes Jahr vormerken für einen Besuch. Ilka Schmitt, Beauftragte für Städtepartnerschaften

Ettlingens Beauftragte für die Städtepartnerschaften, Ilka Schmitt, wusste bislang nichts vom Sandfiguren-Event in Middelkerke. Sie meint aber: „Das könnten wir uns nächstes Jahr vormerken für einen Besuch.“

Gelegenheit, darüber zu sprechen, ergibt sich möglicherweise Mitte Oktober, wenn Ettlingen seine Partnerstädte erwartet. Dann soll unter anderem das 50-Jährige mit Middelkerke, das pandemiebedingt 2021 nicht gefeiert werden konnte, nachgeholt werden.

Zu dem Treffen haben alle Partnerstädte zugesagt, das russische Gatschina ist nicht dabei.