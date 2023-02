Fiese Masche

Datenklau am Geldautomat: Mehrere Fälle von Skimming in Ettlingen

In den vergangenen Wochen und Monaten hat es in Ettlingen einige Fälle von „Skimming“ gegeben. Dabei lesen Betrüger Bankdaten am Geldautomaten aus, um an Geld von fremden Konten zu gelangen.