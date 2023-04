Wer eine defekte Straßenlaterne in Ettlingen entdeckt, kann dies künftig auch über ein Online-Störungsportal der Stadtwerke-Tochter SWE Netz GmbH melden. Darüber informierten die Stadtwerke.

Das Melden von Störungen über das neue Internetportal sei einfach und unkompliziert. „Mit wenigen Klicks können Bürgerinnen und Bürger ab sofort Störungen auch vom Smartphone aus melden und sehen dabei direkt, ob bereits eine Störung gemeldet wurde.“

Wer beim Spaziergang eine ausgefallene Leuchte entdeckt, kann dies direkt vor Ort weitergeben. Beim Start des Online-Portals wird der Standort des Smartphones abgefragt, um den Ort der Störung und die betroffene Leuchte leichter zu finden, so die Stadtwerke.

Ettlinger Stadtwerke können schneller auf Störungen reagieren

Falsche Ortsbeschreibungen können so vermieden werden. Auch ein Bild von der defekten Leuchte könne hinzugefügt werden. Jederzeit sei in dem Internetportal außerdem der Status der gemeldeten Leuchte einsehbar.

„Das neue Online-Meldeportal auf der Homepage der Stadtwerke vereinfacht nicht nur die Meldung, sondern ermöglicht es uns auch, schneller auf entsprechende Störungen zu reagieren“, erklärt Thomas Jäger, Abteilungsleiter des Kundendienstes der SWE Netz GmbH und ergänzt: „In der Vergangenheit konnten Bürgerinnen und Bürger über ein Online-Formular, einer Melde-Postkarte oder das Telefon defekte Leuchten melden“.

Telefonische Störungsmeldung weiter möglich

Die Möglichkeit einer telefonischen Meldung über den Kundendienst der SWE Netz GmbH unter (0 72 43) 1 01 82 30 bleibe auch weiter bestehen.

Zu finden ist das Online-Portal auf der Homepage der Stadtwerke Ettlingen: www.sw-ettlingen.de in der Fußzeile bei den Störungsnummern.

Erste Meldungen sind bereits eingegangen: So waren am Dienstagvormittag etwa Leuchten in der Daimlerstraße, in der Bulacher Straße und im Buchenweg als defekt registriert.

Fragen zum neuen Portal beantwortet der Kundendienst der SWE Netz GmbH unter (0 72 43) 1 01 82 30. Die SWE Netz GmbH betreibt die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet und in den Ortsteilen im Auftrag der Stadt Ettlingen, die Eigentümerin ist.

Bei rund 7.200 Leuchten ist die SWE Netz GmbH dafür verantwortlich, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und bei Bedarf Störungen und Ausfälle schnellstmöglich behoben werden.