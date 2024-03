Ein Baumhaus im Wald ist ab sofort eine besondere Übernachtungsmöglichkeit auf dem Dobel. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Projekt?

Übernachten in luftiger Höhe, den Sternenhimmel über sich und das Rauschen der Bäume als Schlaflied, das ist ab sofort im Baumhaus in Dobel möglich. „Die Idee für dieses Projekt wurde im Herbst 2022 vom Verein Baumhaustechniker an uns heran getragen, der Gemeinderat war sofort begeistert“, sagte der Dobler Bürgermeister Christoph Schaack (CDU) bei der Einweihung.

Man war sich einig, dass die Gemeinde Dobel als Eigentümer und Investor das Projekt tragen werde. Ein Antrag bei der Leader-Fördergruppe Nordschwarzwald als Kleinprojekt war erfolgreich und so fließen 80 Prozent der Kosten von rund 19.000 Euro aus diesem Topf. „Blieb noch die Frage nach einem Standort“, ließ Schaack die Entwicklung Revue passieren.

Im Staatswald in unmittelbarer Nähe zum EC-Freizeit- und Schulungsheim wurde man fündig. Die Überprüfung von drei kräftigen Fichten und Buchen hielt allen Kriterien stand, damit das Baumhaus in Höhe von rund 15 Metern mit Stahlseilen dort sicher befestigt werden kann.

Baumhaus in Dobel entstand als Teil des Sommerferienprogramms

Das EC-Heim mit seinem neuen Leiter Jörg Staudinger ist als Servicepartner ebenfalls in das Projekt eingebunden. „Das fertige Baumhaus ist nur eines unserer Ziele, vielmehr wollen wir das Projekt in unsere naturpädagogische Arbeit einbinden“, erklärte Tobias Weißenmayer die Arbeit des Vereins.

Im vergangenen Sommer war der Aufbau des Baumhauses Teil des Sommerferienprogramms auf dem Dobel. Sechs Jugendliche aus Dobel lebten als Team für eine Woche im Zeltlager, tagsüber wurde gehämmert, geschraubt und gedübelt.

Das Baumhaus kam nämlich als Bausatz, unter der fachkundigen Anleitung und Unterstützung der Baumtechniker bauten die Jugendlichen den achteckigen Rahmen und die Innenausstattung aus Holz, die Seitenteile aus transparenten Polycarbonatscheiben selbst zusammen.

„Mit einem Baumpfleger sind sie sogar selbst in die Höhe geklettert, um die Haltegurte und Seile anzubringen“, erläuterte Weißenmayer. „Das war schon eine tolle Erfahrung, sowas habe ich noch nie gemacht“, meinte Elias einer der Jugendlichen. Eines der Ziele sei die Teamfähigkeit der Teilnehmer zu stärken.

In das Baumhaus in Dobel passen sechs Erwachsene und zwei Kinder

Fertig war das Baumhaus im Spätherbst, Brandschutzüberprüfung und TÜV-Abnahme dauerten aber ihre Zeit. Ab sofort kann es gebucht werden. „Der Standort ist ideal, diese besondere Übernachtungsmöglichkeit liegt direkt am stark frequentierten Westweg“, freute sich Bürgermeister Christoph Schaack.

Für Wanderer sei es eine tolle Ergänzung zum Naturerlebnis Wandern. „Ins Baumhaus passen sechs Erwachsene und zwei Kinder“ erklärte Verena Ullmann vom Verein. Man braucht nur eine Iso-Matte und Schlafsack, über eine Leiter klettert man ins Baumhaus. „Es gibt sogar eine Handyladestation innen“, so Ullmann. Ein Bio-Toilettenhäuschen am Boden ergänzt das Übernachtungsangebot.

Gebucht werden kann die Übernachtung im Baumhaus über www.baumhausbuchen.de oder die Homepage der Gemeinde Dobel.