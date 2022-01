Eichhörnchen rund um Ettlingen: „Man sollte sie nicht verhätscheln“

Die Fellfarbe des heimischen Eichhörnchens variiert je nach Region und Jahreszeit stark und reicht von fuchsrot bis braunschwarz, informiert der Bund für Umwelt und Naturschutz. Im Gegensatz zu den Britischen Inseln und Norditalien sei das Amerikanische Grauhörnchen bei uns noch nicht eingewandert. Es gebe also keinen Grund schwarze oder graue Eichhörnchen zu verscheuchen. Das Grauhörnchen gilt als invasive Art, die das Europäische Eichhörnchen verdränge und bedrohe. Es wird wesentlich größer als das heimische Hörnchen und hat keine Puscheln an den Ohren. Die amerikanischen Hörnchen hätten ein Pockenvirus eingeschleppt, das ihnen selbst nicht viel ausmache, für die meisten einheimischen Eichhörnchen aber tödlich sei. Grauhörnchen verursachen zudem erhebliche Verbissschäden in der Forst- und Landwirtschaft, so der Naturschutzbund (Nabu).