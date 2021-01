„Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützen Pflegeheime im Land ab dieser Woche bei der Durchführung von Antigentests.“ Damit will Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) die Pflegeheimbewohner noch besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. In einem Offenen Brief hatte ein Ettlinger Bürger jüngst an Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschrieben, endlich etwas für mehr Corona-Schnelltests zu tun. Hans-Peter Pfeifer schrieb unter anderem: Es gebe eine unverständliche Diskrepanz zwischen der Situation in der Schweiz (mit wesentlich weniger strengen Maßnahmen) und Deutschland.

Aktuell liege der Sieben-Tages-Schnitt der Infizierten dort bei etwa 2.000 und in Deutschland bei knapp 14.000, die Todesfall-Zahlen betragen 54 im Vergleich zu 763. „Unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Bevölkerung von 10:1 bleibt es dabei, dass bei uns etwa anderthalb so viele Menschen sterben, während gleichzeitig die Zahl der positiven Tests in Deutschland nur zwei Drittel von der Schweiz beträgt. Mit anderen Worten sterben bei uns pro gesichert Erkranktem doppelt so viele Menschen wie in der Schweiz!“ Pfeifer hat zwar noch keine Antwort aus dem Staatsministerium erhalten, zeigte sich aber erleichtert, dass jetzt die Verstärkung durch die Bundeswehr komme.