Die Musikkapelle der historischen Bürgerwehr, die am früheren Samstagabend durch die Straßen zog, kündigte es an: Es ist hoher Besuch in der Stadt. Im Spalier vor dem Schloss stehend begrüßten die Mitglieder der Bürgerwehr die 50-köpfige Delegation aus der Partnerstadt Epernay, die zur Feier des 70-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft angereist war.

Neben Epernays Bürgermeisterin Christine Mazy zählten zu den Gästen auch Franck Leroy, langjähriger Bürgermeister von Epernay und seit Jahresanfang Präsident der Region Grand-Est, sowie der baden-württembergische Staatssekretär Florian Hassler, stellvertretend für Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Leroy: Partnerschaft entstand „auf den Trümmern des Kriegs“

Ihm sei es ein Herzensanliegen gewesen, zur Feier der Städtepartnerschaft in Ettlingen dabei zu sein, sagte Leroy vor der fast voll besetzten Zuschauertribüne im Schlosshof, wo der Festakt über die Bühne ging. „Für nichts in der Welt hätte ich das ausfallen lassen.“

Leroy hob die Bedeutung der nach Ludwigsburg-Montbéliard zweitältesten deutsch-französischen Partnerschaft hervor, die bereits zehn Jahre vor dem Élysée-Vertrag „auf den Trümmern des Krieges“ entstanden sei. Dafür, sagte Leroy in seiner Rede, „hat es verdammt viel Mut gebraucht“.

„Sie haben echte Pionierarbeit geleistet“, unterstrich auch Staatssekretär Florian Hassler und Christine Mazy, die Leroy im Januar im Bürgermeisteramt abgelöst hatte, lobte den Mut der Gründer der Partnerschaft.

Sie haben echte Pionierarbeit geleistet. Florian Hassler

Staatssekretär für Europa

Friedrich Bran aus Ettlingen und Marcel Jans aus Epernay hätten an etwas geglaubt, das damals vielen unmöglich schien. Eine Freundschaft zwischen zwei Städten in Ländern, die wenige Jahre zuvor noch im Krieg gegeneinander gekämpft haben.

Sie appellierte an die Bürger und Vertreter der Verwaltungen, die freundschaftliche Zusammenarbeit weiter aktiv voranzutreiben, „damit dieses schöne Abenteuer weitergeht“.

Damit das schöne Abenteuer weitergeht, brauche es Menschen, die sich „aus tiefer Überzeugung heraus engagieren und persönliche Beziehungen zum Nutzen der Partnerschaft pflegen“, betonte Ettlingens OB Johannes Arnold (Freie Wähler).

Auszeichnungen für Lauftreff, Naturfreunde und Feuerwehr

Einige dieser Menschen – Arnold bezeichnete sie als „Motoren“ der Städtepartnerschaft – saßen am Samstagabend im Publikum. Ihnen überreichte der OB als Anerkennung den Sibyllataler der Stadt.

Den silbernen Sibyllataler erhielten Nicole Schumacher-Tschan und Ingrid Ehrle von den Naturfreunden Ettlingen, die seit den 1980ern Verbindungen in die Partnerstadt pflegen, Jürgen Frommhold und Inge Dubac vom Lauftreff Ettlingen, der den Stafettenlauf in die Partnerstadt organisiert, sowie Josef Jilg, Martin Knaus und Markus Fritsch für die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ettlingen-Stadt, die zuletzt auch den deutsch-französischen Austausch der Jugendfeuerwehren ermöglicht hat.

Mehrfach geehrt wurde Dieter Stöcklin, der als Französischlehrer in Ettlingen seit 1967 für den Schüleraustausch mit Epernay verantwortlich war. OB Arnold verlieh ihm den goldenen Sibyllataler für sein jahrzehntelanges Engagement, das sich auch heute noch fortsetze.

Stöcklin engagiere sich als Dolmetscher für die Stadtverwaltung, führe französische Gästegruppen durch die Stadt und unterstütze die Verwaltung als Organisator von Veranstaltungen. Von Bürgermeisterin Christine Mazy erhielt Stöcklin zudem die Ehrenmedaille der Stadt Epernay für sein Engagement in der Partnerschaft.

Standing Ovations für Garde und den Bürgerchor

Mit dem Ehrenbrief der Stadt Ettlingen wurde zudem Franck Leroy ausgezeichnet. Mit Leroy habe er als Bürgermeister lange Jahre sehr gut zusammengearbeitet und dabei sei auch eine Freundschaft entstanden, betonte OB Arnold in seiner Ansprache. Leroy lebe den europäischen Gedanken und habe sich stets für die Partnerschaft eingesetzt.

In einer Talkrunde unterhielten sich Dieter Stöcklin, Jugendgemeinderätin Vanessa Schubert sowie Sébastien Horzinski von der Stadt Epernay und Reynald Antonelli vom Partnerschaftskomitee über die Zukunft der Städtepartnerschaft. Unter anderem ging es um ein neues, projektbezogenes Konzept für den Schüleraustausch und darum, weitere gemeinsame Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.

Begleitet wurde das Festprogramm vom Chor der Schillerschule, der unter anderem die Europahymne „Ode an die Freude“ vortrug. Standing Ovations gab es für den Schautanz der Garde der TSG Ettlingen zum Thema „Frankreich 1789“ sowie für den Auftritt des Bürgerchors der Schlossfestspiele, der Auszüge aus „Carmen“ sang. Nach dem offiziellen Teil ging es mit einer Party in der Schlossgartenhalle weiter.