Allerheiligen

Eine Ettlinger Hospizhelferin erzählt, wie sie mit dem Tod ihres Mannes umgeht

Gedenktage spielen für sie keine große Rolle und damit auch Allerheiligen nicht: Eine ehrenamtliche Ettlinger Hospizhelferin erzählt von Besuchen am Grab ihres Mannes und warum sie am ersten Todestag in ein Konzert geht.