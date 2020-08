Ettlingen plant ab Ende 2021 einen Masterplan für den Klimaschutz

Vorschläge gibt es viele und sie betreffen den Verkehr genauso wie die Energieversorgung. Dazu gehören eine konsequente weitere Verbesserung des Angebots an emissionsfreien oder emissionsarmen Mobilitätsformen, vom ÖPNV-Ausbau über My Shuttle zu mehr Carsharing und Leihrädern. Außerdem ein Ausbau des kommunalen Radwegenetzes, eine Verringerung des innerstädtischen Lieferverkehrs, ein weiterer Ausbau der Ladeinfrastruktur oder der Bau von Wasserstoff-Tankstellen. Bei der Energieversorgung könnte es um ein umfassendes städtisches Konzept für Dachflächen-Fotovoltaik gehen, ferner um den Ausbau des kommunalen Nahwärmenetzes in Verbindung mit 100 Prozent Erneuerbarer Energien oder ein Pilotprojekt zur Energiegewinnung aus Biomasse. Welche Maßnahmen wann angegangen werden hängt von ihren jeweiligen finanziellen Auswirkungen auf die Stadt und damit von der Haushaltslage ab. Klar ist, dass die Stadt Treibhauseinsparziele am ehesten dort erreichen kann, wo sie selbst Einflussmöglichkeiten hat , also bei ihren eigenen Liegenschaften, in neuen Baugebieten oder in Sachen Verkehr.