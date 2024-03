Ettlinger Altstadtlauf steht nach Zwangspause vor einem Neustart

Er war ein Standard im Sportjahr – der beliebte Ettlinger Altstadtlauf der Volksbank. Corona hatte ihn hart ausgebremst. „Frühzeitig und schweren Herzens“, wurde 2020 die pandemiebedingte Absage der 16. Auflage des Lauf-Events beschrieben. Drei Jahre sollte die Pause dauern, jetzt ist der Altstadtlauf wieder da.

Ettlinger Verein SC 88 Bruchhausen ist wieder Mitveranstalter

Laut Volksbank Ettlingen wird der Lauf am Freitag, 21. Juni, über die Bühne gehen. Veranstalter sind wieder die Volksbank und der SC 88 Bruchhausen, Unterstützer sind die Stadtwerke Ettlingen. Fünf Kinder- und Jugendläufe sowie der Zehn-Kilometer-Hauptlauf werden geboten.

Auf einem Rundkurs führe die Strecke durch die malerische Ettlinger Altstadt. Der Lauf etwa über die Rathausbrücke mit barocker Nepomuk-Steinfigur und vorbei am Ettlinger Schloss sorgen für besonderes Flair, betont die Volksbank.

Es werde auch wieder einen Inklusionslauf geben. Dabei gehen 15 sogenannte Lauf-Tandems an den Start, bei denen immer ein Läufer mit und ein Läufer ohne Handicap einen Teil der Strecke gemeinsam absolvieren. Partner des Inklusionslaufs sind die Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe (HWK).

Triathleten geben in Ettlingen passendes Tempo vor

Auch das Triathlon-Team des SSV Ettlingen stellt sich wieder in den Dienst der Laufteilnehmer und bietet einen „Zugläufer-Service“ an. „Hier ist für jeden Läufer das passende Tempo dabei“, so Steffen Völkle von der Volksbank. Sowohl der ambitionierte Läufer als auch der Gelegenheitsläufer werde bei konstantem Tempo ins Ziel gebracht. Der Lauftreff Ettlingen trainiere ab 5. März mit rund 50 Laufanfängern auf das Ziel, in 14 Wochen erfolgreich am Hauptlauf teilzunehmen.

Mit Musik geht der Lauf über in ein Familienfest

Im Ziel wird allen Läufern die Altstadtlauf-Medaille überreicht. Schöne Tradition ist der musikalische Nachklang. Nach den Läufen treffen sich Teilnehmende und Publikum im Stadtgarten zu Live-Musik. Für gute Stimmung sorgt die Band „Cover Up“. Der Tag soll als großes Familienfest ausklingen. Für die Bewirtung sorgen Ettlinger Vereine.