Die Ettlinger Traditionsbäckerei Reuss möchte ihre Filiale im CAP-Markt Bruchhausen trotz dessen Schließung auf jeden Fall fortführen. „Wir bleiben“, bestätigt Geschäftsführerin Marion Rauchfuß.

Inzwischen habe sie auch die Zusage des Vermieters, dass die Bäckerei bleiben kann. Die Reuss-Filiale gibt es seit rund 30 Jahren. Da sich der Zugang von jenem zum CAP-Markt trennen lässt, ist die Bäckerei nicht von dessen Zukunft abhängig.

„Für uns wäre es aber auch besser, wenn es dort weiterhin einen Supermarkt gibt“, betont Rauchfuß. Derzeit bemühen sich Stadt- und Ortsverwaltung, Gewerbeverein sowie der Eigentümer um eine Nachfolgelösung.

Bäckerei kann unabhängig vom CAP-Markt in Ettlingen-Bruchhausen öffnen

Doch die Zeit drängt: Der Betreiber, die worKA gGmbH aus Karlsruhe, will wegen wirtschaftlicher Probleme den für ihn nicht mehr rentablen CAP-Markt in der Richard-Wagner-Straße zum 31. Juli schließen.

Neben der Bäckerei Reuss sind in dem Gebäude auch noch eine Postfiliale sowie die Metzgerei Vogt untergebracht. Diese befindet sich aber innerhalb des Ladens und ist somit von einem Weiterbetrieb des Supermarktes abhängig.

Viele Kunden dachten, wir machen auch bald zu. Marion Rauchfuß

Reuss-Geschäftsführerin

Anders als die Bäckerei, die in den vergangenen Tagen einen Ansturm erlebte. „Viele Kunden dachten, wir machen auch bald zu“, so Rauchfuß. Umso wichtiger sei es deshalb die Nachricht, dass es weitergeht.

Die Bäckerei Reuss wurde vor 100 Jahren in Ettlingen gegründet. Neben dem Hauptgeschäft in der Rheinstraße betreibt sie Filialen am Berliner Platz, im CAP-Markt beim Stadtbahnhof und eben in Bruchhausen.